Thể thao

World Cup 2026: Georgia, Slovakia, Slovenia có làm nên lịch sử?

Đông Linh

World Cup 2026 mở rộng cho 48 đội đã gieo hy vọng cho nhiều nền bóng đá tầm trung.

Slovakia vừa quật ngã "xe tăng" Đức để dẫn đầu bảng A, Slovenia cạnh tranh dữ dội với Thụy Sĩ và Thụy Điển trong khi Georgia "tuyên chiến" cùng nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, quyết tranh ngôi đầu bảng E trong đợt FIFA Days tháng 9.

"Ẩn số" vùng Caucasus

Sau màn trình diễn ấn tượng ở Euro 2024 ngay ở lần đầu tiên góp mặt và lọt vào đến tận vòng 1/8, Georgia cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Họ không còn bị coi là "lót đường" khi trong đội hình xuất hiện những ngôi sao sáng giá như Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze…

TIN LIÊN QUAN

Điểm mạnh của Georgia còn nằm ở Nations League, nơi họ thường tận dụng tốt các trận đấu với đối thủ ngang tầm để tích lũy điểm và thăng hạng. Hiện nay, Georgia đủ khả năng chen chân vào nhóm cạnh tranh vé vớt và nếu bốc thăm thuận lợi, họ hoàn toàn có thể mơ về kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

World Cup 2026: Georgia, Slovakia, Slovenia có làm nên lịch sử? - Ảnh 2.

Slovakia tạo cơn địa chấn lớn nhất vòng loại World Cup khi quật ngã tuyển Đức. Ảnh: UEFA

Sẵn sàng tạo bất ngờ

So với Georgia, Slovakia giàu kinh nghiệm hơn hẳn ở các giải đấu lớn. Họ từng dự World Cup 2010 và nhiều kỳ Euro, gần nhất là Euro 2024. Nòng cốt của tuyển Slovakia hiện vẫn rất đáng tin cậy với trung vệ Milan Škriniar, tiền vệ Stanislav Lobotka hay Ondrej Duda. Dù không có ngôi sao tầm cỡ thế giới, Slovakia lại sở hữu sự đồng đều và tính tổ chức tốt.

Với bản lĩnh và sự ổn định, Slovakia rõ ràng là một trong những đội có triển vọng giành suất đến World Cup 2026 dù có thể phải qua vòng play-off.

Sức trẻ và sự chắc chắn

Sau hơn 1 thập kỷ vắng bóng ở World Cup, Slovenia đang cho thấy dấu hiệu trở lại. Đội bóng Đông Âu vẫn còn đó thủ môn đẳng cấp Jan Oblak, chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ. Đáng chú ý là Slovenia đang sở hữu một trong những tiền đạo giàu tiềm năng bậc nhất: Benjamin Šeško, người vừa gia nhập Man United với giá hơn 70 triệu bảng.

TIN LIÊN QUAN

Dù còn thiếu chiều sâu lực lượng nhưng với tính kỷ luật và khả năng bùng nổ ở loạt trận knock-out, Slovenia hoàn toàn có thể trở thành "ngựa ô" tại vòng play-off.

Trong bối cảnh châu Âu chỉ có 12 suất trực tiếp dự World Cup cộng thêm 4 suất vé vớt, cơ hội của những đội bóng tầm trung chắc chắn không dễ dàng. Họ khó lòng chiếm ngôi nhất bảng khi phải cạnh tranh với các cường quốc như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha hay Anh. Chính vì thế, vị trí nhì bảng để tranh play-off là mục tiêu khả dĩ với Georgia, Slovakia hay Slovenia.


    Thông báo