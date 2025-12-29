Xã Bình Hưng, TPHCM phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vứt rác bừa bãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xã Bình Hưng, TPHCM phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vứt rác bừa bãi

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Bình Hưng, lực lượng cán bộ ấp đã phát hiện, phối hợp xử lý một trường hợp vứt rác sinh hoạt xuống kênh

Ngày 29-12, tại lễ chào cờ đầu tuần, UBND xã Bình Hưng, TPHCM đã tổ chức trao giấy khen đột xuất cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, phối hợp phát hiện và xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định trên địa bàn.

Hai cá nhân được khen thưởng là bà Lê Thị Tiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 44 và ông Đoàn Quốc Phong, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 47. Đây là những cán bộ cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Xã Bình Hưng, TPHCM Phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vứt rác xuống kênh - Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Bình Hưng, TPHCM trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26-12, trong quá trình tuần tra, lực lượng cán bộ ấp đã phát hiện ông N.H.C. (ngụ phường Tân Quy) khi lưu thông qua khu vực cầu Ông Bé (ấp 43, xã Bình Hưng) có hành vi ném một túi rác sinh hoạt xuống rạch Bén (kênh cầu Ông Bé).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Trưởng ấp đã kịp thời báo cáo, đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế xã Bình Hưng lập hồ sơ, xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc khen thưởng đột xuất không chỉ nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của đội ngũ cán bộ ấp trong công tác bảo vệ môi trường, mà còn có ý nghĩa động viên, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Theo UBND xã Bình Hưng, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan, xây dựng xã Bình Hưng xanh – sạch – đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phạt 12,5 triệu đồng tài xế xe khách xả rác ra đường

Phạt 12,5 triệu đồng tài xế xe khách xả rác ra đường

(NLĐO) – Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX với tài xế xe khách xả rác ra giữa đường.

TP HCM: Giám sát việc xả rác trên hệ thống kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước

5 hệ thống kênh, rạch chính có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực nội thành, gồm: Hy Vọng, Xuyên Tâm, Nhảy - Ruột Ngựa, Bàu Trâu, Bình Thái.

TP HCM: Vì sao cần dùng camera để trị nạn xả rác bừa bãi?

(NLĐO) - Tại các khu dân cư trong thành phố đã lắp đặt 42.366 camera an ninh kết hợp theo dõi, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường. Những "mắt thần" này có tác dụng lớn trong phát hiện và xử phạt hành vi xả rác.

bảo vệ môi trường XÃ BÌNH HƯNG vứt rác bừa bãi UBND xã Bình Hưng vứt rác không đúng nơi quy định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo