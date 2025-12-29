Xã Bình Hưng, TPHCM phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vứt rác bừa bãi

Ngày 29-12, tại lễ chào cờ đầu tuần, UBND xã Bình Hưng, TPHCM đã tổ chức trao giấy khen đột xuất cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, phối hợp phát hiện và xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định trên địa bàn.

Hai cá nhân được khen thưởng là bà Lê Thị Tiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 44 và ông Đoàn Quốc Phong, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 47. Đây là những cán bộ cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo xã Bình Hưng, TPHCM trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, xử lý hành vi vứt rác không đúng nơi quy định

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26-12, trong quá trình tuần tra, lực lượng cán bộ ấp đã phát hiện ông N.H.C. (ngụ phường Tân Quy) khi lưu thông qua khu vực cầu Ông Bé (ấp 43, xã Bình Hưng) có hành vi ném một túi rác sinh hoạt xuống rạch Bén (kênh cầu Ông Bé).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Trưởng ấp đã kịp thời báo cáo, đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế xã Bình Hưng lập hồ sơ, xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc khen thưởng đột xuất không chỉ nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của đội ngũ cán bộ ấp trong công tác bảo vệ môi trường, mà còn có ý nghĩa động viên, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Theo UBND xã Bình Hưng, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan, xây dựng xã Bình Hưng xanh – sạch – đẹp, văn minh và phát triển bền vững.