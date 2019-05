Máy lọc không khí bán chạy

12/05/2019 09:28

Điều này khiến người dân lo ngại, tìm mua các loại máy lọc không khí gia đình thường được quảng cáo là lọc được tới 99% bụi siêu mịn. Không chỉ những hộ gia đình mà ngay cả các công ty, văn phòng cũng chọn mua các sản phẩm này khá nhiều.



Khu vực bán máy lọc không khí của một trung tâm điện máy ở TP HCM

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường máy lọc không khí hiện nay có khoảng 10 thương hiệu, nhiều nhất là Nhật, kế đến là châu Âu, Trung Quốc... như Sharp, Panasonic, Hitachi, Daikin, Coway, Electrolux, Xiaomi nhưng chủ yếu được sản xuất ở Thái Lan, Trung Quốc - gần như không có thương hiệu nào của Việt Nam. Giá bán các loại máy này từ 2 triệu đến hơn 20 triệu đồng/máy. Ngoài ra, một số cửa hàng còn kinh doanh máy lọc không khí nội địa, tức hàng đã qua sử dụng của Nhật, với giá khá rẻ, chỉ 2-5 triệu đồng nhưng công suất lớn không thua gì máy mới đắt tiền.

Ông Lê Minh Khánh - kinh doanh các mặt hàng điện gia dụng tại quận 1, TP HCM - cho biết máy lọc không khí những năm trước không có nhiều trên thị trường và giá cả khá cao nên sức tiêu thụ kém. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng nên gần đây, mặt hàng này được nhập về khá nhiều, đa dạng mẫu mã dẫn đến cạnh tranh và giá cũng giảm đáng kể. Theo ông Khánh, giá máy lọc không khí hiện nay đã giảm 1-2 triệu đồng/máy so năm ngoái và giảm đến 3-5 triệu đồng so với vài năm trước.

Nhiều máy lọc không khí được giới thiệu là hút gió mạnh với độ ồn thấp, sử dụng phin lọc tĩnh điện, công nghệ ion, plasma, hepa, cảm biến phát hiện bụi. Chưa hết, công dụng của máy rất đa dạng với nhiều màng lọc thô, than hoạt tính, lọc phấn hoa và cả màng lọc tạo ẩm, khử mùi, khói, bụi. Có loại máy còn giới thiệu thêm màng lọc dầu giúp loại bỏ ô nhiễm từ xăng dầu, cũng như diệt cả vi khuẩn, nấm mốc. Ngoài ra, có loại máy còn tích hợp thêm chức năng diệt muỗi nhờ vào đèn UV.

Theo giới chuyên môn, đa số thiết bị lọc không khí sử dụng công nghệ nano, plasma, heap, ion âm, ozon, tia cực tím... Trong đó, nano bạc dùng để khử khuẩn, màng lọc này có khả năng giữ bụi, bám lên màng tế bào của virus, vi khuẩn làm ức chế hoạt động. Sau một thời gian sử dụng, màng lọc này sẽ giảm đi tính năng và không còn tác dụng. Do đó, khi sử dụng loại thiết bị này, người dùng cần phải thường xuyên vệ sinh các màng lọc, nếu không sẽ dẫn đến bụi bám tạo nên nơi tích tụ virus, vi khuẩn và gây ô nhiễm không khí trong phòng. Mỗi màng lọc sử dụng công nghệ khác nhau và có thế mạnh riêng nên không thể so sánh công nghệ nào tốt hơn.

TS Nguyễn Nhật Huy, Trưởng Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên Trường ĐH Bách khoa TP HCM, cho biết các thiết bị lọc không khí hầu hết đều là hàng nhập khẩu nên khi sử dụng ở Việt Nam có thể không phù hợp. Chưa kể, nếu nhà sản xuất sử dụng linh kiện, vật liệu không phù hợp để giảm giá thành thì sẽ dẫn đến sản phẩm kém chất lượng, hiệu quả thấp.

Theo TS Huy, để biết máy lọc không khí sử dụng có hiệu quả hay không, cần phải được kiểm chứng thực tế tại điều kiện nước ta với thiết bị đo chuyên dụng.





Bài và ảnh: Long Giang