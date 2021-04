Hiện trường vụ tai nạn thương tâm, tài xế ôtô bỏ trốn

Sáng 17-4, tin từ Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết đã xác định được biển số xe và danh tính tài xế liên quan đến vụ tai nạn thương tâm làm 1 nữ sinh tử nạn.



Theo thông tin ban đầu, L.A (nữ sinh lớp 10 ở huyện Long Thành) được bạn chở trên xe máy hướng từ Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch về huyện Long Thành.

Công an huyện Long Thành đã làm rõ biển số, danh tính tài xế ôtô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Khi di chuyển đến chân cầu vượt Cầu Xéo, huyện Long Thành, xe máy va chạm với ôtô làm nữ sinh té xuống, bị bánh xe chèn qua người. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã trích xuất camera an ninh, truy tìm biển số và danh tính tài xế. Một cán bộ công an cho hay công an đã làm việc và bước đầu, tài xế này thừa nhận liên quan đến vụ tai nạn.