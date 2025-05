Xá lợi Đức Phật được chia ra cho bao nhiêu vương quốc?

Theo Kinh Đại Bát Niết bàn, thân thể linh thiêng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bị thiêu cháy mà không tỏa ra khói và để lại Xá Lợi xương. Hơn nữa, theo Kinh, trong quá trình hỏa táng, bảy phần cơ thể của ngài gồm usnis (xương trán), bốn chiếc răng (răng hàm) và hai xương sườn không bị biến thành tro (không bị gãy).



Các phần cơ thể khác thu nhỏ thành Xá lợi với nhiều kích cỡ khác nhau. Các phần thân thể còn lại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được coi như Xá lợi và đã trở thành báu vật được tôn kính bậc nhất kể từ đó.

Người ta tin rằng Xá lợi được chia thành tám phần bằng nhau cho 8 vương quốc sau:

1. Vương quốc Mallas của Kusinagar, 2. Vương quốc Sakyas của Kapilavastu, 3. Vương quốc Kolyas của Ramagama, 4. Vương quốc Licchavis của Vesali, 5. Vương quốc Bulis của Allakappa, 6. Vương quốc Mallas của Pava, 7. Vương quốc Brahmin của Vethadipa và 8. Vua Ajatasattu của vương quốc Magadha.

Xá lợi Đức Phật

Họ mang vật quý về vương quốc của mình và xây dựng các bảo tháp (Sarirastupa) tại đó. Theo biên niên sử Phật giáo, bảy bảo tháp có Xá lợi thân thể của Đức Phật được các vị vua của Jambudipa (Ấn Độ) thờ phụng. Bảo tháp thứ tám, tại Ramagāma, được các vị vua Naga thờ phụng.

Sau đó, Tôn giả Mahākāshyapa (Tôn giả Ca Diếp) vì lý do an ninh và an toàn đã thu thập Xá lợi từ bảy bảo tháp, ngoại trừ Xá lợi của bảo tháp Ramagāma. Xá lợi được thu thập và đặt an toàn trong một bảo tháp ở Rajagaha – Thủ đô của vương quốc Magadha dưới thời trị vì của vua Ajatasattu.

Sau 218 năm kể từ Đại nhập Niết bàn (Mahāparinibbana) của Đức Phật Cồ-đàm theo như lời tiên tri của Tôn giả Ca Diếp, Hoàng đế Asoka (273 TCN – 232 TCN) đã xuất hiện.

Xá lợi Đức Phật được cung nghinh đến Việt Nam

Ông đã thu thập Xá lợi từ bảy bảo tháp và xây dựng 84.000 bảo tháp để lưu giữ chúng đồng thời phân chia các mảnh Xá lợi trong đế chế rộng lớn của mình. Nhiều bảo tháp và thiền viện này sau đó đã được nhắc đến trong du ký của những vị khách nước ngoài (thế kỷ thứ 5 – thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên).

Một số bảo tháp này sau đó đã được xác định bởi các sĩ quan và nhà khảo cổ học người Anh. Khi khai quật nhiều bảo tháp, họ đã tìm thấy xương của Đức Phật.

Một số Xá lợi này sau đó đã được Chính phủ Anh tặng cho các quốc gia Phật giáo và các tổ chức Phật giáo có uy tín. Xá lợi răng được quốc vương của Kalinga thờ phụng. Sau đó Xá lợi đã được đưa đến Sri Lanka và đang được thờ phụng tại Dalada Maligawa (Đền thờ Xá lợi răng) của Kandy.

Tổ chức Maha Bodhi Society của Ấn Độ, một tổ chức Phật giáo tiên phong được thành lập vào năm 1891, đã được trao Xá lợi Phật và hiện là chủ sở hữu đáng tự hào của ba Xá lợi Phật.

Xá lợi được tìm thấy tại Bhattiprolu, Quận Guntur, Andhra Pradesh đã được lưu giữ tại Thiền viện Sri Dharmarajika Chetiya, tại Calcutta. Một Xá lợi khác được tìm thấy tại Nagarjunakonda (một địa điểm Phật giáo linh thiêng khác ở Andhra Pradesh), đã được lưu giữ tại Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra tại Ishipatana, Migadaya, ngày nay là Sarnath, gần Varanasi ở Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Tóm tắt lịch sử của Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra:

Năm 1916, Chính quyền Bengal đã gửi công văn thông báo cho tổ chức Maha Bodhi Society rằng Chính phủ Ấn Độ chuẩn bị trao tặng Xá lợi Phật nếu họ sẵn sàng lưu giữ và bảo vệ chúng theo cách phù hợp tại Calcutta, Sarnath và Taxila. Tổ chức này đã chấp nhận lời đề nghị.

Vào ngày 3 tháng 11 năm 1922, viên đá nền móng của Thiền viện đã được Ngài Harcourt Butler đặt và việc xây dựng đã hoàn thành vào năm 1931.

Vào ngày 11 tháng 11 năm 1931, Tổng giám đốc Cơ quan Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ, Rai Bahadur Dayaram Sahni, với tư cách là đại diện của Ngài Willingdon, đã trao tặng Xá lợi xương Phật cho tổ chức Maha Bodhi Society.

Người dân chiêm bái Xá lợi Đức Phật

Buổi lễ diễn ra tại Bảo tàng Sarnath. Sau đó Xá lợi được đưa đến Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra trong một đoàn rước dài, trong đó chiếc quan tài chứa Xá lợi được đặt trên lưng một con voi được Đức Maharaja xứ Benares gửi đến vào dịp này.

Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày khánh thành Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra tại Sarnath, Varanasi, một Xá lợi của Đức Phật đã được trao tặng (ngày 27 tháng 12 năm 1932) cho tổ chức Maha Bodhi Society.

Buổi trao tặng diễn ra trước sự hiện diện của một nhóm Phật tử danh dự, một số đến từ Nhật Bản, Tây Tạng, Sri Lanka và Myanmar.

Buổi lễ được thực hiện theo nghi thức Phật giáo. Một đoàn rước đi cùng Xá lợi đến Thiền viện, nơi nó được đặt trong ngôi đền lớn, sau đó là nghi lễ rung chuông lớn (nặng khoảng 350 kg) do tổ chức United Buddhist Society của Nhật Bản trao tặng.

Lịch sử của Xá lợi được tìm thấy tại Nagarjunakonda:

Xá lợi được bao bọc trong một chiếc tráp bạc được lưu giữ tại Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra ở Sarnath (Isipathana cổ đại) đã được ông A. H. Longhurst (nguyên Giám đốc Cơ quan Khảo sát Khảo cổ của Vùng khảo cổ phía nam) tìm thấy vào năm 1929 trong một Bảo tháp lớn tại Nagarjunakonda ở Palnad Taluk thuộc Quận Guntur của Phủ Toàn quyền Madras. Chiếc tráp bạc là bản sao hiện đại của chiếc tráp gốc, được tìm thấy trong tình trạng bị vỡ.

Thông qua các dòng chữ khắc tại tòa bảo tháp nơi Xá lợi được tìm thấy, người ta biết nó là Mahāchetiya hay "Bảo tháp lớn" của Đức Phật, tức là Đức Phật Cồ-đàm, và do đó, Xá lợi này chính là Xá lợi thân thể của chính Đức Phật.

Những Xá lợi này được Đức Bá tước Willingdon, Phó vương và Toàn quyền Ấn Độ tặng cho tổ chức Maha Bodhi Society của Ấn Độ để được họ thờ phụng tại Thiền viện nói trên vào năm 1932 sau Công nguyên.

Hàng năm, ngày thành lập của Thiền viện Mūlagandhakuti Vihāra được tổ chức vào tháng 11.

Trong sự kiện, một cuộc triển lãm Xá lợi đặc biệt được tổ chức để công chúng chiêm ngưỡng và hàng ngàn người từ nhiều quốc gia khác nhau cùng đổ về Sarnath. Nhờ sự thu hút của Xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thiền viện này đã trở thành nơi tụ họp của tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới.