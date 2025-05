Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni đến TP HCM ngày 2-5 bằng chuyên cơ quân sự

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết xá lợi Phật là bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được nhà khảo cổ người Anh phát hiện năm 1898, hiện đang được tôn trí tại Bảo tàng Quốc gia New Delhi.

Năm chiếc bình đựng xá lợi Đức Phật được chụp lại bởi Peppé vào năm 1898 - Ảnh: W.C.Peppé

Theo quy định ngoại giao của Ấn Độ, việc xá lợi Phật - một bảo vật quốc gia - xuất ngoại tương đương với chuyến công du của nguyên thủ quốc gia.

Do đó, để chính thức cung nghinh quốc bảo này về Việt Nam, từ ngày 31-12-2024, Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm tới Chính phủ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Sau quá trình đàm phán, Chính phủ Ấn Độ đã chấp thuận để Việt Nam cung nghinh xá lợi Đức Phật tôn trí trong Đại lễ Vesak 2025.

Đoàn công tác của Ấn Độ, bao gồm đại diện Bộ Văn hóa, các chuyên gia khảo cổ học và lãnh đạo Bảo tàng Quốc gia New Delhi, đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều ngày trước để khảo sát công tác tôn trí xá lợi. Chính phủ Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các yếu tố như nhiệt độ, không khí, độ ẩm, cũng như an ninh và an toàn tuyệt đối cho xá lợi Phật.

Xá lợi Đức Phật được máy bay chuyên cơ quân sự của Chính phủ Ấn Độ cung rước sang Việt Nam, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 2-5.

Bình đựng xá lợi được tìm thấy tại làng Piprāhwā, huyện Sidharth Nagar, tiểu bang Uttar Pradesh

Xá lợi Đức Phật được tôn trí tại TP HCM từ 2 đến 8-5 trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025. Sau đó là Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen từ ngày 8 đến 13-5; tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ ở Hà Nội từ 13 đến 16-5, và tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 17 đến 21-5.



Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định trong suốt quá trình cung rước tại 4 tỉnh thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đảm bảo theo yêu cầu của phía Ấn Độ, từ an ninh trật tự tới nhiệt độ, độ ẩm... tại các địa điểm tôn trí xá lợi Phật.

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo TP Hà Nội cũng đã họp bàn kế hoạch chi tiết lễ cung rước và tôn trí xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ.

Hành trình cung rước xá lợi Phật tại Hà Nội sẽ bắt đầu từ sân bay Nội Bài, theo lộ trình: Qua cầu Nhật Tân - đường Võ Chí Công - đường Đào Tấn - đường Kim Mã - đường Nguyễn Thái Học - đường Lê Duẩn - đường Trần Nhân Tông - đường Trần Bình Trọng - đến Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô trước khi về tôn trí tại chùa Quán Sứ.

Lễ rước xá lợi Phật cầu nguyện quốc thái dân an sẽ diễn ra quanh hồ Hoàn Kiếm theo lộ trình: Chùa Quán Sứ - đường Lý Thường Kiệt - đường Hàng Bài - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Lê Thái Tổ - đường Bà Triệu - đường Lý Thường Kiệt - Chùa Quán Sứ.