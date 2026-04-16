Xả rác bừa bãi: Phạt nặng thay vì chỉ đi dọn!

Bất chấp nỗ lực ra quân, 59 "điểm đen" rác thải tại TP HCM (khu vực 1) vẫn ngang nhiên mọc lại, thử thách sự chịu đựng của người dân.

Vừa quay đi, rác lại đầy

Theo ghi nhận ngày 15-4, sau khi giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi, khoảng đất trống dọc tuyến đường Nguyễn Duy (phường Chánh Hưng) nhanh chóng bị rác đánh chiếm. Dọc bờ kênh, các biển "cấm đổ rác" dựng lên dày đặc nhưng không đủ sức răn đe. Từ bàn ghế cũ, sofa, chăn nệm đến vật dụng cồng kềnh đều bị vứt bỏ, xếp chồng lên nhau thành "kho phế thải". Một người dân cho biết lượng rác cứ tăng lên mỗi ngày.

Tại khu Nam TP HCM, rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng tái phát sinh hình thành các "điểm đen". Trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn giao Hoàng Quốc Việt đến Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ), rác vương vãi trên vỉa hè, dải phân cách biến thành nơi tập kết xà bần. Dạ cầu 15B xuất hiện điểm tồn lưu rác hỗn hợp, phát sinh mùi hôi nồng nặc. Men theo đường Hoàng Quốc Việt nối sang Đào Trí, dễ dàng bắt gặp rác chất đống công khai. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở chân cầu Bà Bướm.

Ông Dũng, người buôn bán tại đây, cho biết tình trạng này kéo dài và tái diễn sau mỗi đợt dọn dẹp. Ông đề xuất cần biện pháp quản lý đồng bộ, lắp camera giám sát và xử phạt thật nghiêm hành vi xả thải sai quy định để giải quyết dứt điểm thay vì chỉ dọn dẹp.

Trong khi đó, ghi nhận tại một số khu vực thuộc phường Bình Trưng, An Khánh, Phước Long và Tân Bình, tình trạng đổ rác sai quy định vẫn tiếp diễn. Quanh khu tái định cư Bình Khánh 38,4 ha (phường An Khánh), rác thải tràn lan. Tại góc đường Bạch Đông Ôn - Dương Lâm, bãi rác lớn hình thành ngay dưới chân bảng cấm. Một tài xế xe công nghệ phản ánh bãi rác gây mùi rất khó chịu. Những bãi rác tương tự còn xuất hiện tại các tuyến đông đúc như đoạn Trần Não giao Lương Định Của, hay dạ cầu Nam Lý (đường Đỗ Xuân Hợp).

Bờ Bắc kênh Đôi biến thành nơi tập kết rác bất chấp biển cấmẢnh: CHÍ NGUYÊN

Báo động 59 "điểm đen" chây ì

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM cho biết giám sát tháng 3-2026 của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố (MBS) ghi nhận 74 điểm ô nhiễm tồn đọng rác tại các phường, xã. Cụ thể: 59 điểm tái phát sinh, 3 điểm mới, 12 điểm chưa dọn.

Các địa bàn tồn đọng rác cần giải quyết triệt để gồm: phường Tân Hưng (6 điểm), phường An Khánh (5 điểm), phường Tân Mỹ (4 điểm), phường Tân Thuận (4 điểm), phường Bình Hưng Hòa (4 điểm), phường An Lạc (4 điểm) và xã Bình Hưng (4 điểm).

Theo MBS, khảo sát tháng 2-2026, tại TP HCM (khu vực 1) còn tồn đọng 76 điểm rác. Gồm: 3 điểm mới, 59 điểm tái phát sinh và 14 điểm chưa dọn. So với tháng 1-2026, số bãi ô nhiễm giảm từ 112 điểm còn 76 điểm. Tuy nhiên, mức tái phát sinh vẫn cao (59/76 điểm).

Tóm gọn nhờ "mắt thần" Mới đây, qua phản ánh của người dân, tổ kiểm tra xã Bình Chánh phối hợp Công an xã trích xuất camera, xử phạt ông H.V.K do đổ rác sai quy định tại đường Đê bao Rạch Cầu Già (ấp 33). Đây là khu đất trống nên hay bị lợi dụng để đổ trộm rác. Khi làm việc, ông K. đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm. Kết quả này có được là nhờ xã Bình Chánh đã triển khai lắp đặt 46 camera an ninh. Hệ thống này không chỉ giữ trật tự mà còn giám sát, xử phạt nạn xả rác rất hiệu quả. Tương tự, Công an phường Đông Hưng Thuận vừa nhận tin báo về việc một thanh niên vứt rác tại bãi đất trống thuộc khu phố 43. Tổ công tác mời anh Đ.P.P lên làm việc, xác định anh đã vứt 3 chậu nhựa. Sau khi được tuyên truyền, giải thích rõ các quy định về Luật Bảo vệ môi trường, anh P. đã nhận sai. Cơ quan chức năng đã quyết định xử phạt hành chính anh P. số tiền 750.000 đồng.

Thưởng "nóng" người báo tin Tại xã Bình Hưng, chính quyền đang quyết liệt xóa 4 bãi rác tự phát trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Nguyên nhân là do tình trạng buôn bán lấn chiếm, xe gom rác tự phát và đổ trộm tại các dự án treo. Địa phương đã tiến hành rào lưới B40, xử phạt 5 trường hợp và áp dụng thưởng "nóng" cho người báo tin vi phạm. Tương tự, phường Bình Hưng Hòa đã khắc phục được 29 điểm tồn đọng và đang dọn 4 bãi rác tái phát. Lãnh đạo địa phương nhận định rào cản lớn nhất là ý thức kém của một số cá nhân, thường lén lút vứt rác cồng kềnh, rác công nghiệp vào ban đêm. Thời gian tới, phường sẽ bắt buộc các cơ sở sản xuất ký hợp đồng thu gom rác, đồng thời tăng cường tuần tra, lắp camera và đèn chiếu sáng nhằm ngăn chặn triệt để nạn xả rác bừa bãi.



