Xã rộng thứ 2 của TP HCM quy hoạch 19 khu, cụm công nghiệp, đón "làn sóng" di dời doanh nghiệp

Mới đây, tại phiên họp của UBND TP HCM, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP đã nhấn mạnh phải khẩn trương tái thiết kiến trúc không gian phát triển vùng theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối đa trung tâm, với tầm nhìn 1 không gian - 3 khu vực.

Trong đó, có khu vực "thủ phủ tài chính và công nghệ cao"; khu vực "thủ phủ công nghiệp" và khu vực "thủ phủ kinh tế biển".

Thống kê cho thấy, các khu công nghiệp của Bình Dương (cũ) chiếm tới 50% trong tổng số các khu công nghiệp của TP HCM hiện tại, với 29 khu công nghiệp đang hoạt động và tổng diện tích quy hoạch trên 12.745 ha, nhiều nơi tỉ lệ lấp đầy đạt 100% từ lâu.

Cụm Công nghiệp Tam Lập 2 được khởi công vào cuối năm 2024

Kiên định với mục tiêu lấy công nghệp là khâu đột phá, trước đó, năm 2019, Bình Dương (cũ) thành lập đề án di dời doanh nghiệp, khu công nghiệp phía Nam lên phía Bắc của tỉnh để tạo không gian phát triển, với đề án này, sẽ có khoảng 2.900 doanh nghiệp và 1 khu công nghiệp bị ảnh hưởng.

Để chuẩn bị chu đáo cho "làn sóng" di dời này, các địa phương phía Bắc gồm: Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên cũ được quy hoạch xây dựng hàng loạt khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp đến đây phải đạt các yếu tố xanh, thông minh, thân thiện với môi trường.

Đáng chú ý, xã Phú Giáo, TP HCM được thành lập từ thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình và các ấp Gia Biện, Đồng Tâm của xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, Bình Dương trước đây- là địa phương được quy hoạch tới 19 khu, cụm công nghiệp như: Khu Công nghiệp Vĩnh Lập diện tích khoảng 750 ha; Khu Công nghiệp Phú Giáo 4, diện tích khoảng 1.000 ha; Khu Công nghiệp Phú Giáo 1 khoảng 550 ha; Khu Công nghiệp Phú Giáo 3 khoảng 500 ha…

7 cụm công nghiệp ở xã An Bình cũ và xã Tam Lập (ấp Đồng Tâm, Gia Biện sáp nhập thành xã Phú Giáo) sẽ có 8 cụm công nghiệp.

Trong đó, các khu, cụm công nghiệp được ưu tiên đầu tư và bố trí nguồn lực để thực hiện gồm: Khu Công nghiệp Vĩnh Lập, Khu Công nghiệp Phú Giáo 4; các cụm công nghiệp: Tam Lập 2, Tam Lập 5; An Bình 1, An Bình 4, An Bình 7.

Sau sáp nhập, xã Phú Giáo có diện tích hơn 192 km2, là xã rộng thứ 2 ở TP HCM.