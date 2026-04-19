HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Xả súng ở thủ đô Ukraine, 15 người thương vong

Anh Thư

(NLĐO) - Kẻ xả súng ở Kiev - Ukraine là một nam giới 58 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ.

Theo Kyiv Independent DW, một vụ xả súng tại quận Holosiivskyi của thủ đô Kiev - Ukraine đã xảy ra vào ngày 18-4, khiến 6 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. 

Những người bị thương đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Xả súng ở thủ đô Ukraine, 15 người thương vong - Ảnh 1.

Phương tiện của các cơ quan chức năng tại hiện trường vụ xả súng ở Kiev - Ukriane hôm 18-4 - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Viện trưởng Viện Kiểm sát Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông 58 tuổi, quê ở Moscow, đã sử dụng súng tự động. Sau vụ nổ súng, hắn cố thủ bên trong một siêu thị.

Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trích dẫn báo cáo ban đầu từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ihor Klymenko rằng có ít nhất 5 người chết và 10 người bị thương sau vụ việc.

Tuy nhiên, sau đó Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói với Telegraph rằng một phụ nữ trong số 10 người bị thương đã tử vong tại bệnh viện.

Nghi phạm đã bị tiêu diệt trong chiến dịch bắt giữ của lực lượng đặc nhiệm. Các đơn vị phản ứng nhanh (KORD) của Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã đột kích vào siêu thị nơi kẻ tấn công cố thủ.

Các quan chức cho biết tay súng đã bắt giữ con tin và nổ súng vào một sĩ quan cảnh sát. Trước khi đột kích, các nhà đàm phán đã cố gắng thuyết phục kẻ xả súng buông vũ khí.

Theo thông tin ban đầu, một vụ cháy cũng đã xảy ra tại căn hộ nơi nghi phạm đăng ký cư trú.

Động cơ của vụ tấn công vẫn chưa được làm rõ. Ông Zelensky cho biết các tình tiết cụ thể đang được điều tra thêm.

Xả súng kinh hoàng gây nhiều thương vong tại Mỹ

Xả súng kinh hoàng gây nhiều thương vong tại Mỹ

(NLĐO) - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang phối hợp với Sở Cảnh sát Austin, bang Texas để làm rõ động cơ và bối cảnh dẫn đến vụ xả súng

Tiết lộ bất ngờ về kẻ xả súng tại Canada

(NLĐO) - Thủ tướng Canada Mark Carney gọi vụ xả súng là một hành động "tàn ác chưa từng thấy"

Xả súng kép ở trường học và nhà riêng, hàng chục người thương vong ở Canada

(NLĐO) - Ít nhất 10 người chết và 25 người bị thương do hai vụ xả súng được cho là có liên quan đến nhau ở tỉnh British Columbia - Canada.

Ukraine Zelensky xả súng con tin Kiev
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo