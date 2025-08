Xả súng tại quán bar ở Mỹ, trực thăng truy lùng nghi phạm

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 1-8 (giờ Mỹ) tại quán bar The Owl. Trước tính chất nghiêm trọng, cảnh sát đã phong tỏa khu vực và phát động chiến dịch truy lùng nghi phạm vũ trang trong rừng núi.

Nhà chức trách bang Montana xác nhận vụ xả súng khiến 4 nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Theo hồ sơ công khai và lời kể của chủ quán David Gwerder nghi phạm được xác định là Michael Paul Brown, 45 tuổi, sống ngay cạnh quán bar.

Nhà chức trách đang truy bắt nghi phạm xả súng khiến 4 người chết ở Montana – Mỹ hôm 1-8. Ảnh: AP

Chủ quán cho biết các nạn nhân gồm nhân viên pha chế và 3 khách quen. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông không có mặt tại hiện trường, giữa nghi phạm và các nạn nhân không có mâu thuẫn gì.

"Nghi phạm quen biết mọi người trong quán. Tôi dám chắc như vậy. Không hề có hiềm khích gì cả. Có lẽ ông ta bị khủng hoảng tâm lý" - ông Gwerder nhận định.

Cảnh sát xác nhận nghi phạm Brown đã bỏ trốn, được cho là mang theo vũ khí và lần cuối được nhìn thấy tại khu vực Stump Town, phía Tây Anaconda.

Hàng chục sĩ quan từ lực lượng địa phương và bang đã phong tỏa khu vực, đồng thời sử dụng trực thăng để truy tìm nghi phạm trong địa hình đồi núi phức tạp.

Thông tin về vụ xả súng khiến nhiều cơ sở kinh doanh trong vùng lập tức đóng cửa và "án binh bất động" bên trong.

Một số trường mầm non gần hiện trường cũng kích hoạt tình huống khẩn cấp.

Bà Sage Huot, chủ cơ sở mầm non Caterpillars to Butterflies, cho biết toàn bộ trẻ em được giữ trong khu vực an toàn, cách xa cửa sổ và cửa ra vào. "Chúng tôi thường xuyên tập huấn các kịch bản như cháy nổ hay xả súng nên đã lập tức khóa cửa và di chuyển về nơi ẩn náu" - bà nói.

"Người dân Montana chúng tôi không xa lạ gì với những vụ việc liên quan tới súng đạn. Thế nhưng, việc cả thị trấn bị phong tỏa đã thực sự khiến mọi người choáng váng" - bà Barbie Nelson, chủ quán Firefly Café gần hiện trường, bày tỏ.

Thị trấn Anaconda nằm cách TP Missoula khoảng 120 km về phía Đông Nam, trong một thung lũng được bao quanh bởi núi non.

Với khoảng 9.000 dân, nơi đây từng là trung tâm luyện kim nổi tiếng từ cuối thế kỷ XIX. Biểu tượng của thị trấn là một ống khói lò luyện khổng lồ và vẫn còn tồn tại dù đã ngưng hoạt động từ lâu.