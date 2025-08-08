Xả thải ra môi trường, một công ty ở Thanh Hóa bị phạt 458 triệu đồng

Ngày 8-8, tin từ UBND xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa (Công ty Nhật Long) đóng trên địa bàn, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tạm dừng hoạt động nhà máy theo quy định do có hành vi xả thải ra môi trường bị lực lượng công an xử phạt.

Khói bụi mù mịt từ nhà máy sản xuất phân bón của Công ty Nhật Long xả thải gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân

Trước đó, Công ty Nhật Long đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường với tổng số tiền 458 triệu đồng do có các hành vi "Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường"; "Vi phạm các quy định về giấy phép môi trường".

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Nhật Long đã bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường từ 3 đến 6 tháng để khắc phục vi phạm và buộc phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định.

UBND xã Sao Vàng yêu cầu Công ty Nhật Long chấp hành nghiêm quyết định xử phạt; tạm dừng hoạt động sản xuất của nhà máy cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Phạt nặng công ty xả thải ra môi trường

Bên cạnh đó, công ty cần nghiên cứu phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư đến vị trí phù hợp; giao Công an xã Sao Vàng, cấp ủy, chính quyền thôn 15 và đề nghị người dân trên địa bàn theo dõi, giám sát việc chấp hành của công ty để kịp thời báo cáo, phản ánh.

Trước đó, theo phản ánh của người dân thôn 15 (xã Sao Vàng), Công ty Nhật Long đã hoạt động từ năm 2003. Thời gian đầu, đơn vị chỉ sản xuất phụ gia từ than bùn. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trở lại đây, công ty mở rộng sản xuất phân bón hóa học, phát sinh mùi hôi và khói bụi nồng nặc.

Ngày 1-10-2023, UBND huyện Thọ Xuân (cũ) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với Công ty Nhật Long vì không thực hiện đầy đủ một trong các nội dung của giấy phép môi trường.