HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xả thân vì cộng đồng

Bài và ảnh: Thanh Tuấn

Trong số những trường hợp tử vong do bão số 10 ở tỉnh Thanh Hóa, có 2 trường hợp xả thân quên mình vì cộng đồng.

 Mặc dù bão số 10 (Bualoi) đã qua đi nhưng những vết thương mà nó gây ra cho người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hiện hữu khi nhiều gia đình mất người thân, tang thương bao trùm làng quê.

Trong số những trường hợp tử vong do bão số 10 ở tỉnh Thanh Hóa, có 2 trường hợp xả thân quên mình vì cộng đồng. Đó là ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965; Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn) và ông Triệu Văn Tùng (SN 1981; ngụ xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa).

Từ ngày chồng mất, bà Đặng Thị Tuyết (vợ ông Tùng) gần như không ngủ, đôi mắt thâm quầng vì khóc. Ông Tùng làm nghề mộc tại nhà, còn bà Tuyết là giáo viên trường làng. Sáng 30-9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập lụt nặng. Ông Tùng được lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa (Đội Cảnh sát PCCC Khu vực 4, gần nhà) nhờ lấy xe tải đi chở xuồng đến khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân bị cô lập. Cùng đi với ông Tùng còn có ông Vũ Minh Hải (ngụ xã Vĩnh Lộc).

Xả thân vì cộng đồng - Ảnh 1.

Đại diện UBND xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa trao quà hỗ trợ đến gia đình bà Đặng Thị Tuyết

Bà Tuyết nghẹn ngào: "Lúc đó, tôi lo anh mệt, bảo anh ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều hẵng đi vì cả tối hôm trước anh đã đi cứu trợ nhiều nơi trong vùng lũ. Nhưng anh không nghe, nói để chở nốt chuyến này. Thế mà anh đi mãi không về".

Ông Vũ Minh Hải cho biết lúc đầu 2 người được lực lượng chức năng nhờ chở xuồng lên xã Ngọc Lặc hỗ trợ người dân. Khi đến xã Yên Định thì nhận được thông báo tình hình ở Ngọc Lặc đã ổn, nên lực lượng chức năng gọi điện thoại bảo chuyển sang xã Cẩm Thủy. Đến sáng 30-9, lực lượng chức năng tiếp tục điều động đưa xuồng về xã Kim. Sau khi bàn giao xuồng ở vị trí an toàn, trên đường quay về, ô tô do ông Tùng cầm lái bất ngờ bị nước lũ dâng cao xô lật. Lúc gặp nạn trên xe có 4 người, ông Hải cùng 2 người kịp thoát, riêng ông Tùng bị cuốn chìm cùng chiếc xe.

Sau khi ô tô gặp nạn, do nước lũ dâng cao chảy xiết, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Mãi đến 22 giờ ngày 2-10, thi thể ông Tùng mới được đưa lên khỏi dòng nước lạnh. Bà Tuyết nghẹn giọng: "Anh ra đi khi các con chưa kịp trưởng thành. Những ngày tới sẽ vô cùng khó khăn với 3 mẹ con tôi, khi khoản vay ngân hàng hơn nửa tỉ đồng vẫn chưa kịp trả, rồi tiền ăn học của các con tới đây".

Ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Tây Đô, cho biết trường hợp của gia đình ông Tùng rất thương tâm. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thủ tục, đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết chế độ theo quy định.

Với trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Hùng, sự ra đi của ông để lại mất mát quá lớn cho gia đình. Ông bị cây đổ đè tử vong lúc đi kiểm tra các tuyến đường trong thôn sau đêm trực bão tại nhà văn hóa.

Ông Lê Ngọc Ánh, Trưởng thôn Bản Thiện 3, cho biết ông Hùng là một cán bộ nhiệt huyết. Trước đây, ông Hùng làm cán bộ thôn ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn cũ, rồi sau đó về quê lo kinh tế cho gia đình. Đầu năm 2025, ông Hùng được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3. "Anh ấy ra đi là mất mát lớn cho gia đình khi còn bố mẹ già, vợ và các con, cháu" - ông Ánh chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo