Xả thân vì cộng đồng

Mặc dù bão số 10 (Bualoi) đã qua đi nhưng những vết thương mà nó gây ra cho người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hiện hữu khi nhiều gia đình mất người thân, tang thương bao trùm làng quê.

Trong số những trường hợp tử vong do bão số 10 ở tỉnh Thanh Hóa, có 2 trường hợp xả thân quên mình vì cộng đồng. Đó là ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965; Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3, xã Triệu Sơn) và ông Triệu Văn Tùng (SN 1981; ngụ xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa).

Từ ngày chồng mất, bà Đặng Thị Tuyết (vợ ông Tùng) gần như không ngủ, đôi mắt thâm quầng vì khóc. Ông Tùng làm nghề mộc tại nhà, còn bà Tuyết là giáo viên trường làng. Sáng 30-9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập lụt nặng. Ông Tùng được lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa (Đội Cảnh sát PCCC Khu vực 4, gần nhà) nhờ lấy xe tải đi chở xuồng đến khu vực ngập lụt để hỗ trợ người dân bị cô lập. Cùng đi với ông Tùng còn có ông Vũ Minh Hải (ngụ xã Vĩnh Lộc).

Đại diện UBND xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa trao quà hỗ trợ đến gia đình bà Đặng Thị Tuyết

Bà Tuyết nghẹn ngào: "Lúc đó, tôi lo anh mệt, bảo anh ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều hẵng đi vì cả tối hôm trước anh đã đi cứu trợ nhiều nơi trong vùng lũ. Nhưng anh không nghe, nói để chở nốt chuyến này. Thế mà anh đi mãi không về".

Ông Vũ Minh Hải cho biết lúc đầu 2 người được lực lượng chức năng nhờ chở xuồng lên xã Ngọc Lặc hỗ trợ người dân. Khi đến xã Yên Định thì nhận được thông báo tình hình ở Ngọc Lặc đã ổn, nên lực lượng chức năng gọi điện thoại bảo chuyển sang xã Cẩm Thủy. Đến sáng 30-9, lực lượng chức năng tiếp tục điều động đưa xuồng về xã Kim. Sau khi bàn giao xuồng ở vị trí an toàn, trên đường quay về, ô tô do ông Tùng cầm lái bất ngờ bị nước lũ dâng cao xô lật. Lúc gặp nạn trên xe có 4 người, ông Hải cùng 2 người kịp thoát, riêng ông Tùng bị cuốn chìm cùng chiếc xe.

Sau khi ô tô gặp nạn, do nước lũ dâng cao chảy xiết, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Mãi đến 22 giờ ngày 2-10, thi thể ông Tùng mới được đưa lên khỏi dòng nước lạnh. Bà Tuyết nghẹn giọng: "Anh ra đi khi các con chưa kịp trưởng thành. Những ngày tới sẽ vô cùng khó khăn với 3 mẹ con tôi, khi khoản vay ngân hàng hơn nửa tỉ đồng vẫn chưa kịp trả, rồi tiền ăn học của các con tới đây".

Ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Tây Đô, cho biết trường hợp của gia đình ông Tùng rất thương tâm. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thủ tục, đề nghị Sở Nội vụ xem xét giải quyết chế độ theo quy định.

Với trường hợp của ông Nguyễn Ngọc Hùng, sự ra đi của ông để lại mất mát quá lớn cho gia đình. Ông bị cây đổ đè tử vong lúc đi kiểm tra các tuyến đường trong thôn sau đêm trực bão tại nhà văn hóa.

Ông Lê Ngọc Ánh, Trưởng thôn Bản Thiện 3, cho biết ông Hùng là một cán bộ nhiệt huyết. Trước đây, ông Hùng làm cán bộ thôn ở xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn cũ, rồi sau đó về quê lo kinh tế cho gia đình. Đầu năm 2025, ông Hùng được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Bản Thiện 3. "Anh ấy ra đi là mất mát lớn cho gia đình khi còn bố mẹ già, vợ và các con, cháu" - ông Ánh chia sẻ.