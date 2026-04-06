Xác định 16 cơ thủ dự World Cup billiards carom ba băng TPHCM 2026

Sau vòng tuyển chọn đầu tiên được tổ chức cách đây một tháng với 8 suất vé đầu tiên đã được xác định, Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM đã quyết định tiến hành tiếp vòng đấu thứ nhì để tuyển chọn thêm 8 cơ thủ đại diện Việt Nam (trừ các hạt giống đã có trên bảng xếp hạng thế giới) sẽ được quyền tham dự World Cup billiards carom ba băng TPHCM 2026, tổ chức từ ngày 18 đến 24-5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.



240 cơ thủ tham dự vòng tuyển chọn thứ nhì World Cup TPHCM

Ở lượt trận quyết định tranh suất dự World Cup diễn ra vào chiều 5-4, tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước đàn anh kỳ cựu Nguyễn Như Lê. Minh Trí nhập cuộc tự tin, tung series 7 điểm để dẫn trước 15-4 sau hiệp đầu.

Sang hiệp 2, Như Lê cũng đáp trả với đường cơ 7 điểm, rút ngắn cách biệt còn 14-18. Dù vậy, tài năng 17 tuổi vẫn thi đấu bình tĩnh để giữ vững lợi thế, thắng 30-19 sau 19 lượt cơ.

Cơ thủ trẻ Nguyễn Minh Trí

Không chỉ lần đầu có vé dự World Cup sau 4 năm tập luyện chuyên nghiệp, Minh Trí còn trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử billiards carom 3 băng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá thế giới. Kỷ lục trước đó thuộc về Chiêm Hồng Thái khi anh tham dự World Cup TPHCM 2019 lúc mới 20 tuổi.

Đáng chú ý, ở cùng lượt trận cùng giờ, cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trị đã có chiến thắng kịch tính 30-29 trước Phạm Quốc Thích để giành vé. Ngọc Trị vừa là chú ruột cũng là người dạy billiards cho Nguyễn Minh Trí.

Kết quả này chứng kiến cả hai chú cháu cùng dự TPHCM World Cup năm nay.

Minh Trí cùng người thầy, chú ruột Nguyễn Ngọc Trị cùng giành quyền dự World Cup

Vòng tuyển chọn 2 còn chứng kiến nhiều đại diện khác của Việt Nam lần đầu có suất dự World Cup. Ấn tượng bậc nhất phải kể đến Nguyễn Viết Thụ. Ở lượt trận quyết định, sau khi bị Cao Phan Triết Luận dẫn 29-22, Viết Thụ xuất sắc có series 8 điểm để thắng ngược 30-29.