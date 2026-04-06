Xác định 16 cơ thủ dự World Cup billiards carom ba băng TPHCM 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xác định 16 cơ thủ dự World Cup billiards carom ba băng TPHCM 2026

Đông Linh - Ảnh: HBSF

(NLĐO) - Vòng tuyển chọn 2 World Cup billiards carom ba băng TP HCM 2026 xác định thêm 8 cơ thủ chủ nhà được quyền tham dự giải đấu vào tháng 5 này.

Sau vòng tuyển chọn đầu tiên được tổ chức cách đây một tháng với 8 suất vé đầu tiên đã được xác định, Liên đoàn Billiards & Snooker TPHCM đã quyết định tiến hành tiếp vòng đấu thứ nhì để tuyển chọn thêm 8 cơ thủ đại diện Việt Nam (trừ các hạt giống đã có trên bảng xếp hạng thế giới) sẽ được quyền tham dự World Cup billiards carom ba băng TPHCM 2026, tổ chức từ ngày 18 đến 24-5 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du.

240 cơ thủ tham dự vòng tuyển chọn thứ nhì World Cup TPHCM

Ở lượt trận quyết định tranh suất dự World Cup diễn ra vào chiều 5-4, tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước đàn anh kỳ cựu Nguyễn Như Lê. Minh Trí nhập cuộc tự tin, tung series 7 điểm để dẫn trước 15-4 sau hiệp đầu. 

Sang hiệp 2, Như Lê cũng đáp trả với đường cơ 7 điểm, rút ngắn cách biệt còn 14-18. Dù vậy, tài năng 17 tuổi vẫn thi đấu bình tĩnh để giữ vững lợi thế, thắng 30-19 sau 19 lượt cơ.

Cơ thủ trẻ Nguyễn Minh Trí

Không chỉ lần đầu có vé dự World Cup sau 4 năm tập luyện chuyên nghiệp, Minh Trí còn trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử billiards carom 3 băng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá thế giới. Kỷ lục trước đó thuộc về Chiêm Hồng Thái khi anh tham dự World Cup TPHCM 2019 lúc mới 20 tuổi.

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, ở cùng lượt trận cùng giờ, cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trị đã có chiến thắng kịch tính 30-29 trước Phạm Quốc Thích để giành vé. Ngọc Trị vừa là chú ruột cũng là người dạy billiards cho Nguyễn Minh Trí. 

Kết quả này chứng kiến cả hai chú cháu cùng dự TPHCM World Cup năm nay.

Minh Trí cùng người thầy, chú ruột Nguyễn Ngọc Trị cùng giành quyền dự World Cup

Vòng tuyển chọn 2 còn chứng kiến nhiều đại diện khác của Việt Nam lần đầu có suất dự World Cup. Ấn tượng bậc nhất phải kể đến Nguyễn Viết Thụ. Ở lượt trận quyết định, sau khi bị Cao Phan Triết Luận dẫn 29-22, Viết Thụ xuất sắc có series 8 điểm để thắng ngược 30-29.

Như vậy, sau hai vòng đấu tuyển chọn với sự tham dự của hàng trăm cơ thủ cả nước, Ban tổ chức đã tuyển chọn được 16 gương mặt xuất sắc sẽ tham dự World Cup TP HCM, gồm: Mai Tân Huyên, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Quốc Hồ, Vương Minh Thiện, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Cao Trí, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Ngọc Trị, Nguyễn Viết Thụ, Hồ Quang Thái, Tống Văn Đào, Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng và Võ Quốc Thắng.

Billiards carom Việt Nam khẳng định thế và lực

Ba năm liên tiếp vào đến trận chung kết với 2 lần giành chức vô địch thế giới, billiards carom Việt Nam xứng đáng là một thế lực thực sự ở đấu trường quốc tế

Trần Quyết Chiến xếp số 2 thế giới sau World Cup billiards TP HCM 2025

(NLĐO) – Không vượt qua cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers ở bán kết, Trần Quyết Chiến vẫn cải thiện được thứ hạng sau World Cup billiards carom 3 băng TP HCM.

World Cup billiards carom trở lại TP HCM

TP HCM sẽ đăng cai chặng đấu thứ nhì thuộc hệ thống World Tour 2025, từ ngày 19 đến 25-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo