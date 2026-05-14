Xác định 8 đội vào tứ kết và đối thủ của U17 Việt Nam ở giải châu Á

Ở lượt trận cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026 khép lại rạng sáng 14-5, U17 Việt Nam có khởi đầu đầy khó khăn khi bị thủng lưới trước U17 UAE ngay giây 16. Dù vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn bình tĩnh đáp trả và gỡ hòa 1-1 nhờ siêu phẩm đá phạt của Nguyễn Lực phút 41.

Sang hiệp 2, Văn Dương giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1 trước khi UAE gỡ hòa 2-2 ở phút 55. Trong thời điểm khó khăn nhất, trung vệ Mạnh Cường đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 69, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm, hơn Hàn Quốc 1 điểm và hai đội đều tiến vào tứ kết và giành vé dự U17 World Cup 2026.

Với việc khép lại lượt trận cuối cùng cả 4 vòng bảng, 6 đại diện khác cùng tiến vào tứ kết và giành vé dự World Cup lần lượt là: Ả Rập Saudi (nhất A), Tajikistan, Nhật Bản (nhất B), Trung Quốc, Uzbekistan (Nhất D), Úc.