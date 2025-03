Xác định các cặp tứ kết Giải Thanh niên Sinh viên 2025

Tối 9-3, hai trận đấu cuối cùng của bảng C đã kết thúc, khép lại giai đoạn vòng bảng với tổng cộng 18 trận đấu đầy kịch tính kéo dài 9 ngày (từ ngày 1 đến 9-3).



Ở cặp đấu cuối cùng, Trường Đại học (ĐH) Công nghiệp TP HCM là đội cuối cùng giành vé vào tứ kết. Thua 0-2 trước Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, tỉ số trên vẫn vừa đủ để giúp đội bóng của TP HCM giành vé đi tiếp với tư cách hai đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất.

Tám đội bóng xuất sắc giành quyền vào tứ kết cũng đã lộ diện, bao gồm: Trường ĐH Quy Nhơn (nhất bảng A), Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhì bảng A), Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (nhất bảng B), Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (nhì bảng B), Trường ĐH Văn Hiến (ba bảng B), Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (nhất bảng C), Trường ĐH Công nghệ TP HCM (nhì bảng C) và Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (ba bảng C).

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (xanh) thắng 2-0 Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

Đáng chú ý là trong 8 cái tên có mặt ở vòng tứ kết chỉ có 2 đội từng vào đến vòng đấu này mùa giải năm ngoái là đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Văn Hiến.

Dựa trên kết quả này, các cặp đấu tứ kết hấp dẫn đã được ấn định như sau: Trường ĐH Quy Nhơn gặp Trường ĐH Công nghiệp TP HCM (15 giờ 30, ngày 11-3); Trường ĐH TDTT Đà Nẵng đối đầu Trường ĐH Tôn Đức Thắng (17 giờ 45, 11-3); Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội chạm trán Trường ĐH Văn Hiến (15 giờ 30, 12-3); Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa so tài với Trường ĐH Công nghệ TP HCM (17 giờ 45, 12-3).

Tại vòng tứ kết, mỗi trận đấu sẽ diễn ra trong 80 phút chính thức để phân định thắng thua. Nếu hai đội hòa nhau sau thời gian thi đấu, loạt sút luân lưu 11m sẽ được áp dụng để tìm ra đội đi tiếp.

Kết thúc vòng tứ kết, bốn đội xuất sắc giành vé vào bán kết sẽ được nghỉ ngơi một ngày trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 14-3.