Xác định cặp chung kết futsal Cúp Quốc gia

Trước Sahako được đánh giá đội bóng chơi kỷ luật và có tinh thần quyết tâm cao, Thái Sơn Nam TP HCM nhập cuộc đầy chắc chắn, tận dụng sức mạnh của dàn tuyển thủ quốc gia để tạo ưu thế. Phút 9, Lucas bứt phá bên cánh phải, vượt qua hậu vệ đối phương rồi căng ngang để Tiến Hùng dễ dàng đệm bóng mở tỉ số.

Thái Sơn Nam TP HCM giành vé đầu tiên vào chung kết futsal Cúp Quốc gia

Sau bàn thắng, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Anh rơi vào thế khó khi phạm tới 5 lỗi tổng hợp, buộc phải thi đấu an toàn để tránh quả phạt 10m. Dù vậy, họ vẫn kịp gia tăng cách biệt ở phút 17, khi Đoàn Phát kiến tạo để Thịnh Phát dứt điểm một chạm chuẩn xác.

Sang hiệp 2, Sahako điều chỉnh lối chơi, sớm triển khai power-play tạo nên sự dồn ép nhiều hơn, nhưng chính họ lại sớm mắc lỗi tổng hợp thứ sáu. Trên chấm 10m, Minh Trí sút phạt đưa bóng dội xà ngang, lỡ cơ hội ghi bàn.

Đến phút 34, Công Viên cắt bóng từ đường chuyền ngang, sút thẳng vào lưới trống nâng cách biệt lên thành 3 bàn.

Bốn phút sau đó, Moreira sút xa rút ngắn 1-3 cho Sahako, nhưng chỉ ít giây sau, Công Viên hoàn tất cú đúp. Bàn thắng này giúp Thái Sơn Nam TP HCM ấn định tỉ số 4-1 và giành vé vào chung kết.

Thái Sơn Bắc giành suất thứ 2 vào chung kết futsal Cúp Quốc gia

Ở bán kết còn lại, Hà Nội gây nhiều khó khăn cho Thái Sơn Bắc, nhưng Mota (phút 18) và Minh Quang (phút 25) giúp đội bóng miền Bắc dẫn 2-0. Hà Nội bất ngờ gỡ hòa 2-2 chỉ trong 13 giây ở phút 34, song Đa Hải và Mota liên tiếp lập công, đem về chiến thắng 4-2 cho Thái Sơn Bắc.

Trước hai trận bán kết này, ngày hôm nay cũng đã diễn ra hai trận phân hạng 7 và phân hạng 5. Kết quả với phần thắng trận tranh hạng 7 thuộc về Tân Hiệp Hưng TP HCM (thắng Trẻ TP HCM 6-0), Sài Gòn Titans giành vị trí thứ 5 khi thắng Luxury Hạ Long 7-1.

Ngày 12-8 tới, Thái Sơn Nam TP HCM và Thái Sơn Bắc sẽ bước vào trận chung kết, đây được xem là màn so tài được chờ đợi nhất của futsal Việt Nam hiện tại.