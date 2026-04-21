Xác định danh tính đối tượng hành hung phụ nữ giữa phố Quy Nhơn

Liên quan vụ việc một phụ nữ bị hành hung giữa đường phố tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, sáng 21-4, Công an phường Quy Nhơn Tây cho biết đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19-4, trước nhà số 705 Âu Cơ, khu phố 7, phường Quy Nhơn Tây. Đối tượng được xác định là N.B.T. (SN 1999; trú phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm trên, chị N.T.T.V. (SN 1992; trú khu phố 5, phường Quy Nhơn Tây) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bị T. chạy xe máy hiệu Exciter áp sát, chặn đầu.

Sau đó, T. bất ngờ dùng dép đánh liên tiếp vào mặt nạn nhân, đồng thời dùng chân đá vào người chị V. Sự việc diễn ra ngay giữa đường, trong khu vực đông dân cư và phương tiện qua lại. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân kêu cứu và được người dân gần đó đến can ngăn.

Ngay sau đó, chị V. đã đến Công an phường Quy Nhơn Tây trình báo vụ việc, đồng thời đăng tải đoạn clip ghi lại diễn biến lên mạng xã hội.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 20-4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đang điều khiển xe máy thì bị một thanh niên chặn đầu xe, tấn công giữa đường. Theo thông tin ban đầu, 2 người không quen biết nhưng đối tượng vẫn có hành vi hung hãn, đánh tới tấp khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Đoạn clip được trích xuất từ camera nhà dân ven đường, ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Hình ảnh cho thấy hành vi bạo lực diễn ra công khai, không chỉ xâm hại sức khỏe nạn nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, lên án hành vi côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.