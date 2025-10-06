HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xác định danh tính tài xế xe bán tải hùng hổ đánh người tham gia giao thông

Cao Nguyên

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, tài xế xe bán tải hùng hổ đánh người từ trên ca-bin xuống đường, gây bức xúc dư luận.

Sáng 6-10, một lãnh đạo UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an phường đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ va chạm giao thông, tài xế xe bán tải đánh người.

Tài xế xe bán tải đánh người tham gia giao thông gây bức xúc dư luận - Ảnh 1.

Công an mời 3 người đi trên xe bán tải về trụ sở làm việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5-10, Công an phường Buôn Hồ nhận tin tố giác tội phạm của anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, ngụ phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk).

Theo trình báo, khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, anh S. đang điều khiển xe tải loại 2,4 tấn lưu thông trên đường Hùng Vương (đường Hồ Chí Minh) theo hướng phường Buôn Hồ đi phường Cư Bao.

Khi đến Km 1744+250m đường Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm với ô tô bán tải mang BKS: 86C - 183.31.

Sau đó, một người trong số những người đi trên xe bán tải xuống đập bể, gây hư hỏng chiếc điện thoại di động của anh S. Đồng thời, người này đánh anh S. gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Buôn Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm và triệu tập các đối tượng trên xe bán tải về làm việc.

Tại cơ quan công an, 3 người ngồi trên xe bán tải đã khai nhận nhân thân, lai lịch. Trong đó, qua xác minh ban đầu, công an xác định đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) là người đã có hành vi đập bể, gây hư hỏng chiếc điện thoại di động và đánh anh S. gây thương tích.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi tham gia giao thông, tài xế xe bán tải liên tiếp đấm vào mặt tài xế xe tải.

Theo nội dung clip, đoạn đường xảy ra vụ việc xe cộ lưu thông đông đúc. Xe tải lưu thông làn đường ngoài cùng, xe bán tải đã vượt lên từ làn bên trong. Lúc này, 2 xe ép sát nhau, va chạm nhẹ bên hông.

Cho rằng bị ép xe, tài xế xe bán tải hùng hổ lao xuống xe, nhiều người đi cùng xe cũng chạy theo. Lúc này, tài xế xe bán tải liên tiếp đấm thẳng vào mặt tài xế xe tải từ trên ca-bin xuống lòng đường.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi đánh người, tài xế xe bán tải lên xe bỏ chạy. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã truy đuổi và mời những người liên quan về làm việc.

CLIP: Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, tài xế hùng hổ đánh người

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, người chết, kẻ 15 năm tù

(NLĐO) - Ấm ức vì bị đánh tập thể sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, Trần Tiến Nghĩa lấy dao mang theo đâm chết người.

Bắt đối tượng chém chết người sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông

(NLĐO) - Trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông, giữa Kiệt và Kiên xảy ra mâu thuẫn, sau đó Kiệt đã dùng dao tự chế (dài khoảng 40cm) chém nhiều nhát vào người khiến cho nạn nhân chết ngay tại chỗ.

cộng đồng mạng tham gia giao thông đánh người
