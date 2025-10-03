Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tối 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an đọc lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: H. Hưng

Trước đó, vào chiều 1-10, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, thông tin vụ việc trên cũng được các trang mạng xã hội đăng tải.

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại xóm Quy Hậu, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), ông N.K.B. (SN 1977, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và bà N.T.N. (SN 1986, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An; cùng là nhân viên của xe bus Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh) đến làm việc.

Video Nguyễn Văn Hòa đánh tài xế xe buýt gây xôn xao dư luận

Quá trình làm việc, Cơ quan Công an đã làm rõ, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh ông B. và bắt tài xế xe buýt này quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy sự việc trên, bà N. vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.