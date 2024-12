Xác định được thủ phạm làm suối ở Bình Phước chuyển “màu lạ”

Ngày 6-12, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bình Phước cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh nước suối có màu đỏ bất thường tại phường Minh Long, thị xã Chơn Thành.

Theo Sở TN-MT, sau khi nhận phản ánh của người dân, Sở đã phối hợp cùng Công an thị xã Chơn Thành, Phòng TN-MT thị xã Chơn Thành, UBND các phường Minh Long và Minh Hưng tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế khu vực từ suối Bưng Rục tại phường Minh Hưng đến suối Bà Và tại phường Minh Long để xác định nguyên nhân, có biện pháp xử lý.

Clip con suối xuất hiện màu đỏ

Qua khảo sát khu vực suối Bang Rục tại vị trí điểm tiếp nhận nước thải sau xử lý của Khu Công nghiệp (KCN) Minh Hưng III (thuộc phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành) đến khu vực cầu suối Bung Rục (thuộc phường Minh Hưng, cách KCN Minh Hưng III khoảng 2 km), đoàn kiểm tra nhận thấy nước suối trong, không có màu và không có mùi. Tại khu vực cầu Suối 01 (hạ lưu của suối Bưng Rục, vị trí đã phản ánh nước suối có màu đỏ), thời điểm khảo sát lúc 9 giờ ngày 3-12, nước suối đã chuyển sang màu đỏ nhạt, không có mùi.

Tại khu vực cầu Bà Và (phường Minh Long, hạ lưu của Suối 1), khảo sát lúc 10 giờ, nước suối vẫn có màu đỏ, không có mùi lạ.

Sở TN-MT đã trưng cầu Trung tâm Quan trắc TN-MT lấy 1 mẫu nước tại khu vực cầu Bà Và để phân tích. Sau khi có kết quả phân tích, sẽ có văn bản thông báo các ngành chức năng và người dân phường Minh Long được biết.

Đến 8 giờ ngày 4-12, qua khảo sát tại cầu Suối 01 và cầu Bà Và thì nước suối đã trong, không còn màu đỏ.

Ngày 4-12, Sở TN-MT tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh, Công an thị xã Chơn Thành, Đồn Công an KCN Minh Hưng III, Ban Quản lý Khu kinh tế, Phòng TN-MT thị xã Chơn Thành và Công ty CP KCN cao su Bình Long tiếp tục kiểm tra các vị trí đấu nối nước mưa, nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Minh Hưng III.

Qua kiểm tra, phát hiện tại vị trí đấu nối nước mưa của Công ty CP giấy Khôi Nguyên có dấu vết nước màu đỏ. Đoàn đã kiểm tra tại Công ty CP giấy Khôi Nguyên để xác định nguồn gốc dấu vết nước màu đỏ.

Công ty CP giấy Khôi Nguyên đã được Bộ TN-MT cấp Giấy phép môi trường cho dự án nhà máy giấy Khôi Nguyên, giai đoạn 1, công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm tại KCN Minh Hưng III, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tại Giấy phép số 220/GPMT-BTNMT ngày 20-9-2022.

Công ty báo cáo lúc 14 giờ ngày 2-12, nhân viên có sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển phẩm màu (phẩm màu đỏ dạng chất lỏng) từ kho chứa hóa chất đến khu vực sản xuất (dây chuyền xeo giấy), sau đó nhân viên sử dụng xe nâng để đưa các thùng chứa phẩm màu trên xe chuyên dụng xuống khu vực sản xuất.

Clip con suối đã trở lại bình thường

Tuy nhiên, do sai sót của thao tác vận hành xe nâng làm thủng 1 thùng chứa nên phẩm màu đã chảy tràn ra khu vực đường bê tông của nhà máy. Do chưa có kinh nghiệm trong việc xử lý, nhân viên đã sử dụng vòi phun nước để xịt rửa lượng phẩm màu chảy vào đường cống thoát nước mưa của khu công nghiệp, sau đó chảy ra suối Bưng Rục, tiếp tục chảy về khu vực cầu Suối 01 và cầu Bà Và.

Sau khi phát hiện sự việc, công ty đã tiến hành thu gom toàn bộ lượng nước lẫn phẩm màu còn tồn đọng tại đường cống thoát nước mưa của nhà máy để lưu chứa trong các thùng và xử lý. Hiện nay, tại vị trí hố gas đường cống thoát nước mưa của nhà máy không còn tình trạng nước chứa phẩm màu chảy ra.

Nước tại con suối đã trong trở lại

Ngoài ra, công ty đã cung cấp thông tin về phẩm màu đỏ (dạng lỏng) đang sử dụng tại nhà máy đã được kiểm định (SGS), trong thành phần phẩm màu không chứa thành phần các chất độc hại.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty phải rà soát các quy trình sản xuất, xử lý chất thải của nhà máy, đảm bảo xử lý những chất thải phát sinh đạt Quy chuẩn Việt Nam theo quy định, có phương án ứng phó các sự cố trong quá trình hoạt động sản xuất, không để xảy ra sự cố môi trường. Trong quá trình hoạt động, phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sở TN-MT đã đề nghị Phòng TN-MT thị xã Chơn Thành phối hợp UBND phường Minh Long, Minh Hưng tiếp tục kiểm tra, theo dõi chất lượng nguồn nước tại suối. Trường hợp nước suối có màu bất thường phải kịp thời xác minh, xử lý để chấm dứt tác nhân gây ô nhiễm nước suối…