Thời sự

Xác định người đàn ông vừa đánh người vừa nói: "Mày biết tao là ai không?"

Cao Nguyên

(NLĐO) – Người nhà của người đàn ông vừa đánh người vừa nói "Mày biết tao là ai không?" đã cung cấp nhiều giấy xuất viện liên quan đến bệnh tâm thần.

Chiều 20-10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được người đánh anh T.Q.T (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) trong lúc tham gia giao thông.

Xác định người đàn ông đánh người và đe dọa Mày biết tao là ai không? - Ảnh 1.

Người đàn ông vừa đánh người vừa nói: "Mày biết tao là ai không?"

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng đánh anh T.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người đánh anh T. là ông L.P.H. (41 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột). Khi công an làm việc, người thân đã cung cấp nhiều giấy xuất viện của ông H. tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk. Do đó, Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp đưa ông H. vào lại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng cùng ngày, anh T.Q.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) chạy xe máy trên đường Y Moan Ênuôl thì bất ngờ bị một người đi xe máy chặn đầu xe, chửi bới.

Sau đó, người này lao vào đánh anh T. tới tấp rồi lên xe phóng đi. Trong lúc đánh người, người đàn ông này vừa chửi bới, đe dọa "Mày biết tao là ai không?".

Anh T. bị đánh chảy máu ở miệng và đau nhiều chỗ trên cơ thể, phải vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

