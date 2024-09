Xác định nguyên nhân hơn 70 học sinh vào viện sau tiệc Trung Thu

Ngày 27-9, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Giang, đơn vị vừa có báo cáo thông tin liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường PTDT Nội trú THCS-THPT huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang xảy ra vào ngày 15-9 vừa qua.

Các học sinh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần. Ảnh: Cổng thông tin huyện Xín Mần

Theo kết quả kiểm nghiệm, có 3/12 mẫu thực phẩm có các chỉ tiêu lý hóa và vi sinh vật vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

Cụ thể, mẫu trứng rán phát hiện Enterobacteriaceae: 2,1 x 104. Mẫu bánh gạo Hàn Quốc JIN TU phát hiện tổng số nấm men và nấm mốc: 9,0 x 101; tổng số vi sinh vật hiếu khí: 2,6 x 103; Sàng lọc đường hóa học (Aspartame): 81,7%. Mẫu nước trà chanh phát hiện Coliforms: 1,3 x 105; tổng số nấm men và nấm mốc: 3,7 x 106; tổng số vi sinh vật hiếu khí: 2,4 x 105.

Mẫu trà chanh do Công an huyện Xín Mần trực tiếp lấy mẫu và niêm phong (mẫu trà đã qua sử dụng còn thừa lại, không được bảo quản trong tủ lạnh) do vậy Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia không đánh giá kết quả áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam đối với mẫu không đạt

Qua đối chiếu kết quả kiểm nghiệm phát hiện vi khuẩn Enterobacteriaceae, tổng số nấm men và nấm mốc, tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, đường hóa học (Aspartame) có thể cảnh báo gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, rối loạn tiêu hóa. Trong trường hợp nặng có thể gây nhiễm trùng nhiễm độc, tiêu chảy cấp và gây bệnh ở một số cơ quan như hô hấp, tiết niệu và nhiễm khuẩn huyết dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 15-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Xín Mần, tập thể khối trung học cơ sở gồm 300 em học sinh tổ chức liên hoan Trung Thu. Sau khi ăn xong khoảng 15 phút, một số học sinh có biểu hiện bị ngộ độc.

Tính đến 10 giờ ngày 17-9, Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần đã tiếp nhận 72 cháu được đưa đến bệnh viện khám. Trong số này 29 cháu có các triệu trứng ngộ độc thực phẩm, đau đầu hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng đi ngoài, không sốt. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy 5 bệnh nhân có bạch cầu tăng nhẹ, các trường hợp chỉ số trong giới hạn bình thường.

Sau khi sự việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Hà Giang tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thực phẩm có nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm. Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho cơ sở chế biến nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.