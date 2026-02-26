HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xác định nguyên nhân vụ tàu hoả tông xe tải khiến 2 người thương vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, tài xế xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường sắt nhường đường cho tàu hoả dẫn đến xe mắc kẹt trên đường ray.

Ngày 26-2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã thông tin về vụ tai nạn đường sắt tối 25-2 khiến 2 người thương vong.

Tàu hỏa tông xe tải tại Hà Nội khiến 2 người tử vong trong tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng - Ảnh 1.

Thời điểm tàu hoả tông chiếc xe tải. Ảnh: Gif

Theo Cục CSGT, vào lúc 19 giờ 51 phút ngày 25-2, tại km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn nút giao giữa đường Yên Phú với quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), tàu SE3 di chuyển theo chiều Văn Điển đi Thường Tín, đã va chạm với ô tô tải BKS 29H-792.xx. Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, 1 người bộ hành bị đa chấn thương.

Thời điểm tàu hoả tông trúng chiếc xe tải. Video: OFFB


Cục CSGT xác định trong vụ việc này,  tài xế xe tải biển số 29H-792.xx đã không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường ray và xảy ra tai nạn.

Tàu hỏa tông xe tải tại Hà Nội khiến 2 người tử vong trong tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Hà Nội

"Đáng chú ý, khi rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường sắt nhưng vẫn có nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi qua. Việc coi thường tín hiệu báo hiệu đường sắt đã trở thành thói quen xấu của nhiều người khi tham gia giao thông"- vị đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Cục CSGT cho biết theo quy định của pháp luật, tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, mọi phương tiện đường bộ phải nhường đường cho tàu hỏa.

Cục CSGT đã tiếp nhận và xác minh các video clip tại các đường ngang do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp. Đồng thời đơn vị này mong muốn nhận được nhiều clip liên quan do người dân cung cấp để xử lý nghiêm lái xe, người điều khiển phương tiện vi phạm.

