Xác định nhất chặng bằng camera: Patrick Patterson thắng sít sao tại Quảng Ngãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Xác định nhất chặng bằng camera: Patrick Patterson thắng sít sao tại Quảng Ngãi

Quang Liêm

(NLĐO) - Màn so kè tốc độ đầy kịch tính ở Quảng Ngãi khép lại chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM 2026 mà không làm xáo trộn các danh hiệu tổng sắp.

Ngày 14-4, chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - HTV Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ TP Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km. Sau chặng 10 vượt đèo Hải Vân đầy khắc nghiệt, các đội mạnh chủ động triển khai chiến thuật bảo vệ thành quả.

Xác định nhất chặng bằng camera: Patrick Patterson thắng sít sao tại Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Hai ê-kíp TPHCM New Group và TPHCM Vinama sớm kiểm soát đoàn đua nhằm giữ vững Áo vàng cho ngoại binh Yarash Uladzislau. Trong khi đó, các đội chưa có thành tích nổi bật như Đồng Tháp 1, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Quân khu 7 hay 620 Châu Thới Vĩnh Long liên tục tổ chức tấn công tìm cơ hội.

Nhóm 3 tay đua này tiếp tục duy trì nỗ lực bứt phá về đích, trong khi phía sau, TPHCM New Group và TPHCM Vinama kiểm soát nhịp độ, đảm bảo an toàn cho Áo vàng.

Khi còn cách đích 10 km, Võ Thanh An quyết định "đánh lẻ", tăng tốc thoát đi một mình nhằm tìm kiếm chiến thắng chặng.

Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công khi các đội Đồng Nai tổ chức rượt đuổi mạnh mẽ, đưa đoàn đông bắt kịp tay đua của Vĩnh Long khi còn 7 km. Những km cuối chứng kiến tốc độ được đẩy lên rất cao, chuẩn bị cho màn nước rút quyết định.

Xác định nhất chặng bằng camera: Patrick Patterson thắng sít sao tại Quảng Ngãi - Ảnh 2.
Xác định nhất chặng bằng camera: Patrick Patterson thắng sít sao tại Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Phải xác định người về nhất chặng với nhiều góc chụp và camera.

Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Quảng Ngãi, các tay đua hàng đầu cống hiến màn so kè nghẹt thở. Hai ứng viên nặng ký là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) và Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) gần như cán đích cùng lúc. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài xác định Patrick Patterson là người thắng chặng, Marchuk Dzianis về nhì, còn Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) xếp thứ ba.

Phải xác định chiến thắng tại đích đến với từng mm. Clip HTV - Clycling News

Do đoàn đua về chung tốp đông, các danh hiệu sau 11 chặng không thay đổi. Áo vàng tiếp tục thuộc về Yarash Uladzislau (TPHCM New Group), Áo xanh - vua nước rút trong tay Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng, Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) nắm Áo chấm đỏ, còn TPHCM Vinama dẫn đầu nội dung đồng đội.

Ngày 15-4, các tay đua bước vào chặng 12 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Gia Lai) dài 178 km, hứa hẹn nhiều diễn biến đáng chú ý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo