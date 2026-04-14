Xác định nhất chặng bằng camera: Patrick Patterson thắng sít sao tại Quảng Ngãi

Ngày 14-4, chặng 11 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - HTV Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ TP Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km. Sau chặng 10 vượt đèo Hải Vân đầy khắc nghiệt, các đội mạnh chủ động triển khai chiến thuật bảo vệ thành quả.

Hai ê-kíp TPHCM New Group và TPHCM Vinama sớm kiểm soát đoàn đua nhằm giữ vững Áo vàng cho ngoại binh Yarash Uladzislau. Trong khi đó, các đội chưa có thành tích nổi bật như Đồng Tháp 1, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Quân khu 7 hay 620 Châu Thới Vĩnh Long liên tục tổ chức tấn công tìm cơ hội.

Nhóm 3 tay đua này tiếp tục duy trì nỗ lực bứt phá về đích, trong khi phía sau, TPHCM New Group và TPHCM Vinama kiểm soát nhịp độ, đảm bảo an toàn cho Áo vàng.

Khi còn cách đích 10 km, Võ Thanh An quyết định "đánh lẻ", tăng tốc thoát đi một mình nhằm tìm kiếm chiến thắng chặng.

Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công khi các đội Đồng Nai tổ chức rượt đuổi mạnh mẽ, đưa đoàn đông bắt kịp tay đua của Vĩnh Long khi còn 7 km. Những km cuối chứng kiến tốc độ được đẩy lên rất cao, chuẩn bị cho màn nước rút quyết định.

Phải xác định người về nhất chặng với nhiều góc chụp và camera.

Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Quảng Ngãi, các tay đua hàng đầu cống hiến màn so kè nghẹt thở. Hai ứng viên nặng ký là Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) và Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) gần như cán đích cùng lúc. Sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài xác định Patrick Patterson là người thắng chặng, Marchuk Dzianis về nhì, còn Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) xếp thứ ba.

Phải xác định chiến thắng tại đích đến với từng mm.

Do đoàn đua về chung tốp đông, các danh hiệu sau 11 chặng không thay đổi. Áo vàng tiếp tục thuộc về Yarash Uladzislau (TPHCM New Group), Áo xanh - vua nước rút trong tay Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai), Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng, Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) nắm Áo chấm đỏ, còn TPHCM Vinama dẫn đầu nội dung đồng đội.

Ngày 15-4, các tay đua bước vào chặng 12 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Gia Lai) dài 178 km, hứa hẹn nhiều diễn biến đáng chú ý.