Xác minh clip ẩu đả có người giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ

(NLĐO)- Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội nhận thấy 2 nhóm xe ôm công nghệ hãng Be của tỉnh Nam Định và Nghệ An hẹn đánh nhau nên đã triển khai lực lượng giải tán đám đông