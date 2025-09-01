HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Xã hội

Xác minh clip DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Khi đang chụp ảnh trong khuôn viên Nhà thờ Lớn Hà Nội, Ngân 98 đã bị một phụ nữ và 2 người đàn ông tiếp cận, cản trở việc chụp ảnh.

Ngày 31-8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết chính quyền đã giao cơ quan công an xác minh vụ DJ Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98), bị yêu cầu rời khỏi khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội.

DJ Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội vì vi phạm quy định - Ảnh 1.

Xác minh việc Ngân 98 bị yêu cầu rời khỏi khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, Ngân 98 đăng tải một clip với nội dung nữ DJ này mặc bộ Việt phục với chiếc mấn đội trên đầu. Khi đang trong khuôn viên Nhà thờ Lớn, nữ DJ này bị một phụ nữ và 2 người đàn ông tiếp cận, cản trở việc chụp ảnh và không cho đi vào trong nhà thờ.

Những người này cho rằng chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Trong khi đó nữ DJ Ngân 98 cho rằng mình chỉ đội mấn chứ không đội mũ.

Một người đàn ông kiên quyết không cho cô tiếp tục chụp hình, có lời lẽ khá gay gắt. Người đàn ông nói rằng theo bảng quy định đặt bên ngoài nhà thờ, khách tham quan không được mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ; không đội mũ, không hút thuốc, không ăn uống; không dùng đèn flash, điện thoại khi vào bên trong và giữ yên lặng.

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998 tại Bình Định) - một DJ khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngân gây chú ý với phong cách gợi cảm, phát ngôn gây tranh cãi và mối tình khá ồn ào với ca sĩ Lương Bằng Quang. Tháng 7-2020, Ngân 98 từng bị Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cấm biểu diễn trong vòng 4 tháng vì ăn mặc phản cảm khi biểu diễn trong một quán bar trên địa bàn thành phố.


Rà soát quảng cáo sản phẩm giảm cân của Ngân 98

Rà soát quảng cáo sản phẩm giảm cân của Ngân 98

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đang kiểm tra nội dung quảng cáo một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 giới thiệu, nghi có dấu hiệu vi phạm quy định.

Ngân 98 đã trình diện Sở An toàn Thực phẩm TP HCM về vụ sản phẩm giảm cân

(NLĐO) - Tối 21-5, Ngân 98 khẳng định các sản phẩm do cô làm hình ảnh đại diện đều được kiểm nghiệm rõ ràng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

Loạt sản phẩm giảm cân Ngân 98 quảng cáo bị kiểm tra ở TP HCM, Hà Nội

(NLĐO) - Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, lấy mẫu các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo vì nghi chưa được cấp phép, có thể chứa chất cấm.

Ngân 98 Ngân 98 bị đuổi nhà thờ lớn hà nội DJ Ngân 98
