Thời sự

Xác minh clip đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe xe sang Mercedes C300 màu đỏ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, xử lý người đăng tải clip đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes gây xôn xao dư luận

Chiều 12-8, chính quyền phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ thông tin đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về một đôi nam nữ có hành động nhạy cảm, diễn "cảnh nóng" trên xe ô tô Mercedes.

Xác minh clip đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe xe sang Mercedes C300 màu đỏ- Ảnh 1.

Hình ảnh "cảnh nóng" trên xe ô tô Mercedes gây xôn xao dư luận lan truyền trên mạng

Trước đó, vào tối 11-8, mạng xã hội lan truyền clip 19 giây ghi lại hình ảnh trên một chiếc Mercedes C300 màu đỏ đang lưu thông trên đường. Khi góc máy quay tới đoạn đầu xe ô tô, xuất hiện hình ảnh 1 người phụ nữ mặc áo mát mẻ có hành động nhạy cảm với nam tài xế đang lái ô tô.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, đã tạo hiệu ứng có hàng ngàn lượt xem, chia sẻ, có nhiều bình luận trái chiều về thông tin này.

Xác minh clip đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe xe sang Mercedes C300 màu đỏ- Ảnh 2.

Nam thanh niên đăng hình ảnh lên mạng giải thích hình ảnh trên xe ô tô Mercedes là sản phẩm do mình dàn dựng

Đến ngày 12-8, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính; ngụ phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) đã tự nhận mình là người thực hiện đoạn clip trên chiếc Mercedes C300 màu đỏ mang biển số 90C-xxx.xx, khiến người xem nghĩ tới hành động nhạy cảm của một người đàn ông với một cô gái.

Sau đó, nam thanh niên này đã đăng ảnh đứng cạnh chiếc xe Mercedes C300 màu đỏ và khẳng định bản thân là người thực hiện clip "nhạy cảm" trước đó, nhưng chỉ là dàn dựng với mục đích "vui vui thôi".

Nam thanh niên này cũng cung cấp hình ảnh để chứng minh clip không đúng sự thật, không có hành động nhạy cảm nào mà chỉ là dàn dựng.

Hiện, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, xử lý nếu có vi phạm.

"cảnh nóng" mạng xã hội clip cảnh nóng Ninh Bình ô tô Mercedes diễn cảnh nóng
    Thông báo