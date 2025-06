Ngày 11-6, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức đang phối hợp Công an TP HCM xác minh clip người đàn ông chặn xe, đập phá ô tô.

Người đàn ông dùng vật cứng đập phá xe.

Theo đó, sáng cùng ngày, ô tô hiệu Mercedes chạy trên đường Trần Não, hướng từ đường Võ Nguyên Giáp đi Mai Chí Thọ, bị người đàn ông chạy xe máy hiệu SH chặn lại, dùng vật cứng đập phá xe.

Hình ảnh sau đó được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc.

Ngay sau đó, cảnh sát đã đến khống chế người đàn ông, ghi nhận thiệt hại ô tô để điều tra, xử lý.