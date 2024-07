Xác minh clip tài xế ô tô đấm vào đầu người phụ nữ đi xe máy

(NLĐO) - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định đình chỉ công tác một cán bộ công an xã Hòa Phong (Thị xã Mỹ Hào) để xác minh, làm rõ vụ việc người này bị tố đánh dân ngay tại trụ sở Công an xã