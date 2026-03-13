HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH đỗ chắn đường

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thấy chiếc xe bị khoá cổ, tài xế Range Rover đã cầm một vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy hiệu Honda SH đang đỗ ven đường.

Ngày 13-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận phản ánh về một vụ việc người lái xe Range Rover có hành vi dừng xe giữa đường, xuống xe dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe chiếc hiệu Honda SH đang đỗ ven đường. Qua đó, Cục đã giao cho các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH - Ảnh 1.

Người đàn ông dùng vật nhọn chọc liên tiếp vào bánh chiếc xe. Ảnh: Gif

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại vào lúc 20 giờ 58 ngày 12-3, chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.xx đang dừng đỗ trong một con ngõ nhỏ, phía bên phải có một nam thanh niên đang dắt một chiếc xe máy Honda SH. Sau đó, nam thanh niên nói với tài xế ô tô rằng "chủ xe đã khoá cổ chiếc xe máy". 

Sau khi xuống xe, tài xế ô tô đã cầm một thứ giống vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy, rồi thản nhiên lên xe ô tô.

Bắt giữ 4 thanh niên ra đường đập phá xe khách để... giải khuây

Bắt giữ 4 thanh niên ra đường đập phá xe khách để... giải khuây

(NLĐO) - Sau khi nhậu xong, 4 thanh niên rủ nhau ra đường chặn và đập phá xe giường nằm của nhà xe Ngọc Thông đang chở 40 hành khách lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Bắt nhóm ném bom xăng, đập phá xe tải ở Đồng Nai

(NLĐO)-Ngày 8-5, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ ném bom xăng, đập phá xe tải của một người dân trên địa bàn.

Ngỡ ngàng nguyên nhân nhóm thanh niên cầm dao đập phá xe tải, hành hung tài xế

(NLĐO)- Nhóm thanh niên đang ngồi nhậu bên đường, thì xe tải đi qua bấm còi lớn nên đã đuổi theo để dằn mặt.

