Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh vụ việc một xe khách mang biển số 43H-178.35, chạy tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng của nhà xe Tân Quang Dũng, có hành vi lưu thông vào đường cấm tại phường Quy Nhơn Nam để xử lý theo quy định.

Một chiếc xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng có dấu hiệu đi vào đường cấm ở phường Quy nhơn Nam

Việc xác minh này được thực hiện sau khi Phòng CSGT nhận được tin báo của người dân về hàng loạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của nhà xe Tân Quang Dũng tại phường Quy Nhơn Nam.

Trước đó, chiều 21-8, người dân đã ghi lại cảnh một xe khách khác của nhà xe Tân Quang Dũng mang biển số 43H-178.27 dừng ngay trên đường Tây Sơn (trước số nhà 232, phường Quy Nhơn Nam) để đón khách trong khi xe vẫn đang di chuyển.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai làm việc với tài xế N.Đ.L. của nhà xe Tân Quang Dũng về hành vi đón, trả khách không đúng nơi quy định

Thậm chí, phụ xe còn liều lĩnh bước xuống lòng đường đón một nữ hành khách, gây nguy hiểm cho cả hành khách lẫn các phương tiện lưu thông.

Nhận được phản ánh, Phòng CSGT đã lập biên bản, xử phạt tài xế N.Đ.L. điểu khiển xe khách mang biển số 43H-178.27 với các lỗi: không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy và đón, trả khách không đúng nơi quy định.

Tài xế bị tạm giữ giấy phép lái xe và xử phạt tổng cộng 2,2 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.





Xe khách mang biển số 43H-178.27 của nhà xe Tân Quang Dũng dừng ngay trên đường Tây Sơn (trước số nhà 232, phường Quy Nhơn Nam) để đón khách trong khi xe vẫn đang di chuyển.



Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp hình ảnh, clip để kịp thời ngăn chặn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.