Xác minh kẻ tiêu thụ 200 gốc sâm Ngọc Linh của nhóm trộm "nhí"

Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Hồ Thanh Đức (SN 2003), N.T.L (SN 2010) và H.V.P (SN 2008; cùng trú thôn 1, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng trộm sâm bị tạm giữ Ảnh: Công an Quảng Nam

Trước đó, ngày 25-11, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận đơn trình báo của một nhóm hộ dân tại thôn 2 (xã Trà Linh) về việc mất trộm hơn 200 gốc sâm Ngọc Linh.

Nhận được tin báo, Trưởng Công an huyện Nam Trà My đã chỉ đạo lực lượng điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện nhanh chóng tiếp cận khám nghiệm hiện trường, xác định các dấu vết do các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp để lại. Đồng thời, tiến hành triển khai rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đối tượng nổi cộm trên địa bàn.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Quảng Nam

Đến trưa 26-11, qua công tác sàng lọc và nguồn tin từ quần chúng cung cấp, xác định đối tượng nghi vấn đang chuẩn bị tiêu thụ tài sản trộm cắp được, tổ công tác đã mật phục bắt giữ 3 đối tượng nêu trên.

Lực lượng công an đã xác minh, thu hồi hầu hết tài sản bị các đối tượng trộm cắp là 3,33 kg sâm Ngọc Linh và thu giữ số tiền do các đối tượng bán sâm trộm cắp có được là 155 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My đang tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng còn lại và đối tượng có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.