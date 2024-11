Xác minh tính pháp lý hàng loạt sân Pickleball tại Đà Nẵng

Trung tuần tháng 11, nhằm đáp ứng nhu cầu thể thao, các sân Pickleball tại Đà Nẵng mọc lên "như nấm". Giá thuê sân trung bình từ 100.000 – 150.000 đồng/giờ. Phần lớn các sân bóng đều "cháy" suất, khách muốn chơi Pickleball thậm chí phải đặt trước nhiều ngày.

Khu vực đất nhà xưởng thuộc KCN An Đồn được cải hoán thành sân pickleball G4 với quy mô 6sân tiêu chuẩn

Đáng nói, nhiều sân được chủ cải hoán trên phần đất xây dựng nhà xưởng công nghiệp, có dấu hiệu xây dựng trái quy hoạch sử dụng đất.

Theo ghi nhận, tại Khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), sân G4 Pickleball trên đường số 2 (Khu công nghiệp An Đồn) hoạt động rầm rộ với quy mô 6 sân tiêu chuẩn. Theo tài liệu của PV, cụm sân này được biến đổi từ nhà xưởng khá rộng của Công ty May TNHH Giai Nông.

Hiện trạng bên trong sân Pickleball G4

Trong khi đó, tại phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), cụm sân Pickleball "Nguyên Phát Pickleball" có 7 sân bóng, thu hút rất đông người dân. Khu đất này ban đầu là nhà xưởng của CTCP Rượu và nước giải khát Hà Nội tại Đà Nẵng nhưng hiện không hoạt động.

Sau đó CTCP XNK Bảo Tín giới thiệu địa điểm này là chi nhánh của công ty tại Đà Nẵng. Song thực tế cho thấy, hiện khu đất đang kinh doanh cafe và khu nhà xưởng đang hoạt động cụm sân Pickleball.

Không chỉ biến nhà xưởng thành sân Pickleball, PV ghi nhận tình trạng sân Pickleball "mọc" trên đất xây dựng nhà hàng. Ghi nhận tại khu đất số 01 Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn), chủ đầu tư đang triển khai thêm cụm sân Pickleball với quy mô 3 sân trong nhà. Tuy nhiên, phần diện tích trên được cải hoán từ khu vực nhà hàng của khách sạn Zone 5 Boutique.

Sân Pickleball Nguyên Phát hoạt động rầm rộ, thu hút lượng lớn người dân đến chơi thể thao

Tuy nhiên, phần đất xây sân Pickleball từng là nhà xưởng, sau đó được cải hoán

Sân Pickleball đang được xây dựng tại khu đất số 01 Phan Tứ

Phần diện tích trên được cải hoán từ khu vực nhà hàng của khách sạn Zone 5 Boutique

Trước nghi vấn sân Pickleball xây dựng trái phép trên đất nhà xưởng, lãnh đạo UBND phường Thanh Khê Tây cho hay sẽ kiểm tra, xác minh tính pháp lý của sân Pickleball Nguyên Phát.

Trong khi đó, liên quan đến sân pickleball xây dựng bên trong KCN An Đồn, lãnh đạo UBND phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cho biết hiện nay trên địa bàn phường chưa có quỹ đất để phát triển sân Pickleball. Phường sẽ phối hợp với UBND quận kiểm tra giấy phép kinh doanh, đồng thời có đề xuất cấp trên xử lý theo quy định.

Sử dụng đất nhà xưởng xây sân tập thể thao là vi phạm Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Chuyên gia pháp lý bất động sản cho rằng, việc sử dụng đất sản xuất kinh doanh, đất quy hoạch xây dựng nhà xưởng để thực hiện xây dựng các sân tập thể thao là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể là hành vi "Sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép" theo Điều 12 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Mức phạt tối đa của hành vi này lên đến 200 triệu đồng tại khu vực xã (mức xử phạt với hành vi vi phạm tại phường, thị trấn gấp 2 lần mức xử phạt đối với vi phạm tại khu vực xã). Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn phải tuân thủ các biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (phải phá dỡ công trình, sân chơi thể thao để hoàn trả lại hiện trạng ban đầu), buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.