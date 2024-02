Xác minh việc 2 căn nhà bị tạt sơn đỏ

Ngày 1-2, tin từ Công an phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh trình báo của 1 người dân trên địa bàn về việc bị kẻ xấu tạt sơn đỏ vào nhà.



2 căn nhà bị tạt sơn đỏ

Ông L.N.A. cho biết khoảng 22 giờ ngày 31-1, khi cả gia đình ông đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng chó sủa lớn kèm theo tiếng động nên chạy ra thì phát hiện cửa nhà cùng chiếc ôtô bị kẻ xấu tạt sơn đỏ.

Chiếc ôtô dính đầy sơn đỏ

Theo ông A., toàn bộ phần cửa nhà, sân và chiếc ôtô trắng bị phủ đầy sơn đỏ. Các đối tượng để lại 2 thùng sơn trước cửa nhà.

"Qua trích xuất camera an ninh, tôi thấy các đối tượng đi trên xe máy đến trước nhà và dừng lại tạt mạnh sơn vào. Tôi không hề có mâu thuẫn với ai, không hiểu lý do sao họ lại tạt sơn vào nhà tôi những ngày cận Tết như vậy" – ông A. nói và mong muốn cơ quan công an làm rõ sự việc.

Ngoài gia đình ông A., cửa nhà hàng xóm của ông cũng bị tạt đầy sơn đỏ.