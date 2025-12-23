Xác minh vụ cô giáo ở Phú Quốc nhéo tai học sinh lớp 1 đến chảy máu

Ngày 23-12, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thới 1 đã có báo cáo UBND đặc khu Phú Quốc và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vụ việc một giáo viên của trường bị phụ huynh tố nhéo tai học sinh đến chảy máu.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 19-12. Khi đó, em T.T.K. (học lớp 1 của Trường tiểu học An Thới 1) được cô chủ nhiệm T.T.T.T. cầm tay hướng dẫn viết bài nhưng em liên tục viết sai. Do không kiềm chế được nên cô T. đã nhéo tai học sinh.

Hình ảnh em K. được cho là bị cô giáo nhéo chảy máu tai đăng trên mạng xã hội

Cũng theo nội dung báo cáo, cô T. chỉ nhéo tai em K. một cái. Lúc đó, tai em K. không có máu như hình phụ huynh chụp và quay rồi đăng lên mạng xã hội. Hơn nữa, K. cũng không khóc nên cô giáo vẫn tiếp tục hướng dẫn cho em viết lại bài.

Chiều cùng ngày, K. về nhà thì phụ huynh phát hiện con có vết thương nên điện thoại cho cô T. hỏi nguyên nhân. Sau đó, cô T. đã đến nhà gặp và trình bày lại sự việc; sau đó xin lỗi học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, hành động của cô T. không được mẹ của em K. chấp nhận. Ngay sau đó, mẹ của K. đã đưa con đến nhà hiệu trưởng để phản ánh sự việc.

Từ phản ánh của phụ huynh, hiệu trưởng đã yêu cầu cô T. kiểm điểm và báo cáo lại sự việc. Đồng thời, yêu cầu phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trích xuất camera và làm rõ sự việc để trả lời phụ huynh...

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Hát - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thới 1 – khẳng định hành vi xúc phạm danh dự, thân thể học sinh là những việc nhà trường nghiêm cấm giáo viên ngay từ đầu mỗi năm học.

"Trong các kỳ họp, nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở để giáo viên ghi nhớ và thực hiện tốt. Song, trong quá trình giảng dạy vẫn có giáo viên thực hiện chưa nghiêm. Nhà trường sẽ làm rõ sự việc và xử lý vi phạm của giáo viên, sau đó sẽ báo cáo cụ thể với các cấp"- báo cáo nêu.