Giáo dục

Xác minh vụ cô giáo ở Phú Quốc nhéo tai học sinh lớp 1 đến chảy máu

DUY NHÂN

(NLĐO) - Cô giáo nhéo tai học sinh lớp 1 ở Phú Quốc đã đến nhà xin lỗi nhưng không được phụ huynh chấp nhận.

Ngày 23-12, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thới 1 đã có báo cáo UBND đặc khu Phú Quốc và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang vụ việc một giáo viên của trường bị phụ huynh tố nhéo tai học sinh đến chảy máu.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 19-12. Khi đó, em T.T.K. (học lớp 1 của Trường tiểu học An Thới 1) được cô chủ nhiệm T.T.T.T. cầm tay hướng dẫn viết bài nhưng em liên tục viết sai. Do không kiềm chế được nên cô T. đã nhéo tai học sinh.

Xác minh vụ cô giáo ở Phú Quốc nhéo tai học sinh đến chảy máu - Ảnh 1.

Hình ảnh em K. được cho là bị cô giáo nhéo chảy máu tai đăng trên mạng xã hội

Cũng theo nội dung báo cáo, cô T. chỉ nhéo tai em K. một cái. Lúc đó, tai em K. không có máu như hình phụ huynh chụp và quay rồi đăng lên mạng xã hội. Hơn nữa, K. cũng không khóc nên cô giáo vẫn tiếp tục hướng dẫn cho em viết lại bài.

Chiều cùng ngày, K. về nhà thì phụ huynh phát hiện con có vết thương nên điện thoại cho cô T. hỏi nguyên nhân. Sau đó, cô T. đã đến nhà gặp và trình bày lại sự việc; sau đó xin lỗi học sinh và phụ huynh.

Tuy nhiên, hành động của cô T. không được mẹ của em K. chấp nhận. Ngay sau đó, mẹ của K. đã đưa con đến nhà hiệu trưởng để phản ánh sự việc.

Từ phản ánh của phụ huynh, hiệu trưởng đã yêu cầu cô T. kiểm điểm và báo cáo lại sự việc. Đồng thời, yêu cầu phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trích xuất camera và làm rõ sự việc để trả lời phụ huynh...

Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Hát - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Thới 1 – khẳng định hành vi xúc phạm danh dự, thân thể học sinh là những việc nhà trường nghiêm cấm giáo viên ngay từ đầu mỗi năm học.

"Trong các kỳ họp, nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở để giáo viên ghi nhớ và thực hiện tốt. Song, trong quá trình giảng dạy vẫn có giáo viên thực hiện chưa nghiêm. Nhà trường sẽ làm rõ sự việc và xử lý vi phạm của giáo viên, sau đó sẽ báo cáo cụ thể với các cấp"- báo cáo nêu.

Tin liên quan

Làm rõ vụ giáo viên trường mầm non ở Phú Quốc xô xát trong cuộc họp cuối năm học

Làm rõ vụ giáo viên trường mầm non ở Phú Quốc xô xát trong cuộc họp cuối năm học

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ phó hiệu trưởng một trường mầm non ở Phú Quốc "tố" bị giáo viên hành hung tại cuộc họp cuối năm.

Thống nhất kỷ luật cảnh cáo thầy giáo làm lộ đề thi ở Phú Quốc

(NLĐO) - Thầy giáo làm lộ đề thi môn toán ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã bị 100% thành viên hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất hình thức cảnh cáo.

Thông tin “sốc” vụ thầy giáo làm lộ đề thi ở Phú Quốc

(NLĐO) – Thầy giáo làm lộ đề thi ở Phú Quốc (Kiên Giang) từng bị nhắc nhở trong việc ra đề kiểm tra 15 phút tại lớp nhưng lại trùng với đề ôn tập của một nhóm học sinh mà thầy giáo này dạy thêm.

An Giang Phú Quốc cô giáo học sinh cô giáo nhéo tai học sinh
