Xác minh vụ nhân viên nhà xe hành hung nữ hành khách nhập viện

Ngày 21-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị C.T.U. (trú huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cho biết chị đã làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng về việc bị nhân viên của nhà xe Trung Kiên hành hung phải nhập viện điều trị.

Trước đó, theo trình bày của chị C.T.U., vào 7 giờ 15 phút ngày 4-2, chị bắt xe khách mang BKS 34B-018.83 từ xã Đình Dừ, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đi lên Lào Cai. Khi đến trạm dừng nghỉ Km 23, đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai xe khách ghé vào dừng nghỉ. Lúc này, chị U. và một người bạn xuống xe đi vệ sinh và tranh thủ gọi đồ ăn. Khi chị U. và người bạn đang ăn thì thấy xe khách BKS 34B-018.83 chuyển bánh, bỏ lại chị U. và người bạn. Sau đó, hai chị đã phải đi nhờ xe khách khác đuổi theo.

Nhân viên nhà xe mặc áo xanh hành hung chị U.. Ảnh: Cắt từ clip

Đến 15 giờ ngày 4-2, chị U. tìm thấy xe BKS 34B-018.83 của nhà xe Trung Kiên dừng tại phố Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, TP Lào Cai nên đến lấy đồ và có phản ánh với lái xe là tại sao lại bỏ khách giữa đường. Lấy đồ xong, khi chị U. dùng máy điện thoại chụp ảnh xe khách, bất ngờ một nam thanh niên là người của nhà xe xông ra lớn tiếng chửi bới và đánh tới tấp vào mặt, vào đầu chị. Dù được mọi người can ngăn nhưng nam nhân viên này vẫn đuổi theo hành hung chị U..

Do bị đánh vào đầu, vào mặt nên chị U. bị choáng nên đã nhờ người dẫn vào Công an phường Lào Cai để trình báo sự việc. Tại đây, chị được các cán bộ công an phường hướng dẫn làm các thủ tục trình báo sự việc và động viên nhập viện kiểm tra sức khỏe.

Theo chị U., hiện tại sức khỏe đã ổn định, tuy nhiên, do bị đánh mạnh vào vùng đầu, mặt, nên dù đã được xuất viện về nhà nghỉ ngơi nhưng chị vẫn bị đau đầu và sang chấn tâm lý chưa đi làm được. Hiện, chị vẫn không hiểu vì lý do gì mà bị nhân viên nhà xe đánh liên tiếp, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc.

Về phía cơ quan chức năng, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị C.T.U., Công an phường Lào Cai đã mời các bên liên quan đến làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện công an đã thông báo sơ bộ quá trình xác minh vụ việc. Công an phường Lào Cai yêu cầu nhà xe Trung Kiên thông báo cho nhân viên phụ xe khách BKS 34B-018.83 trong ngày 4-2 đến trình diện. Tuy nhiên, sau sự việc xảy ra, nam nhân viên liên quan đã nghỉ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.