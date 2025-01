"Xâm nhập" đảo Rắn đáng sợ

Trên thế giới có không ít đảo Rắn. Có lẽ nổi bật nhất trong những năm gần đây là đảo Rắn trên biển Đen, nơi làm dậy sóng các phương tiện truyền thông vào tháng 2-2022 khi bị quân đội Nga chiếm giữ trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Một đảo Rắn nổi tiếng khác, hoặc nói đúng hơn là khét tiếng, là Ilha da Queimada Grande, nằm cách đất liền Brazil 33 km. Đảo này chết tên "Đảo Rắn" vì có hàng ngàn con rắn độc chiếm lĩnh diện tích 43 ha của đảo.

Đảo Rắn nằm ở đâu?

Ilha da Queimada Grande nằm ở Nam Đại Tây Dương và cách bờ biển bang São Paulo của Brazil khoảng 33 km. Nó bị tách rời khỏi đất liền Brazil từ cuối kỷ băng hà cuối cùng.

Theo trang Wikimedia, đảo này có hơn 400.000 con rắn, trong đó có nhiều loài rắn độc. Hòn đảo này nổi tiếng là nơi sinh sống duy nhất của loài rắn hổ lục đầu giáo vàng độc nhất trên thế giới, thậm chí có thông tin mỗi một mét vuông có tới 1-5 con hổ lục đầu giáo vàng.

Đảo Rắn nhìn từ trên cao Ảnh: Wikimedia Commons

Theo trang Aventura do Brasil, trên đảo không có người ở và rất khó tiếp cận.

Chính vì những thông tin này mà không có gì ngạc nhiên khi chỉ có các nhà khoa học và quân đội được phép lên đảo đảo Ilha da Queimada Grande. Khi YouTuber Lord Miles lén lút qua mặt cơ quan chức năng Brazil để đến đảo vào năm 2023, anh ta đã mặc áo giáp để tự bảo vệ mình.

Tiếng tăm hòn đảo từ đâu mà có?

Ilha Queimada Grande trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là Đảo Lửa, bắt nguồn từ việc những người từng đặt chân lên đảo cố dùng lửa xua đuổi rắn đi chỗ khác. Chưa rõ những người này là ngư dân trong vùng hay là những người muốn trưng dụng hòn đảo để trồng chuối.

Ngoài đảo Lửa và đảo Rắn, hòn đảo còn được mệnh danh là "Đảo tử thần", cũng cùng nguyên nhân trên đảo có vô số rắn sinh sống.

Đảo Rắn nằm gần bờ biển Brazil. Nguồn: Wikimedia

Tại sao trên đảo lại nhiều rắn đến thế?

Theo một số truyền thuyết, cướp biển đã mang rắn đến hòn đảo này để bảo vệ vàng của chúng. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Trang Aventura do Brasil cho biết rắn sinh sôi nảy nở trên hòn đảo chính là do không có sự can thiệp của con người trong hàng ngàn năm.

Khoảng 11.000 năm trước, nước biển dâng lên nhanh chóng, cô lập hòn đảo và nhờ đó mà rắn trên đảo sinh sống và sản sinh yên ổn, bởi khác với trên đất liền, ở đây không có kẻ săn mồi.

Rắn hổ lục đầu giáo vàng (Bothrops insularis) là loài rắn phổ biến nhất trên đảo. Nó thuộc họ rắn hổ (Crotalidae) nhưng là loài đặc hữu chỉ có ở đảo Rắn. Ngoài rắn, trên đảo có rất ít động vật khác, chỉ có vài loài đặc hữu khác là ếch cây có mõm, một số loài thằn lằn và động vật lưỡng cư.



Rắn hổ lục đầu giáo vàng là một trong những loài đặc hữu trên đảo Ilha Queimada Grande, nơi có mật độ rắn cao nhất ở Brazil. Ảnh: Wikimedia Commons

Nguồn thức ăn chính của rắn hổ lục đầu giáo vàng là những con chim di cư nghỉ chân trên đảo. Theo nhà nghiên cứu rắn Afrânio Pompílio Bastos do Amaral, nọc độc của rắn hổ lục đầu giáo vàng là một trong những nọc độc phát tác nhanh nhất trong các loài rắn đầu giáo, bởi chúng phải hạ gục chim thật nhanh gọn.

Loại rắn này khi trưởng thành có thể dài hơn nửa mét và nọc độc mạnh hơn 5 lần so với nọc rắn trong đất liền. Nó nhỏ hơn nhiều so với các loài họ hàng gần nhất nhưng lại có tiếng là một trong những loài rắn nguy hiểm nhất hành tinh. Không chỉ phát tác nhanh, nọc rắn hổ lục đầu giáo vàng còn gây ra cái chết đau đớn.

Hòn đảo có thực sự quá đáng sợ?

Theo tạp chí BBC Wildlife, trước hết, có rất ít nếu không muốn nói là không có trường hợp nào được ghi nhận về việc rắn hổ lục đầu giáo vàng cắn người, chứ chưa nói tới có cắn chết hay không.

Các nhà sinh vật học nghiên cứu về loài hổ mang này khẳng định chúng không hiếu chiến và không phản ứng khi có người tiếp cận. Hơn nữa, nọc độc của chúng chuyên để làm bất động các loài chim chứ không phải động vật có vú.

Loài rắn này chuyên ăn hai loài chim nhại di cư: Chim elaenia Chile đi qua đảo mỗi mùa xuân và chim hoét chân vàng xuất hiện vào mùa thu. Thú vị là hai loài chim cư trú trên đảo – chim hồng tước miền Nam và chim bananaquit – dường như có khả năng tránh né rắn hổ lục đầu giáo vàng.

Trước ước tính trên đảo có khoảng 400.000 con rắn, BBC Wildlife cho biết con số thực tế có thể chỉ dao động từ 2.000-4.000 con, tức là tính hết cỡ thì mỗi con rắn cũng chỉ chiếm hơn 100 m². Dựa vào chứng cứ video của Lord Miles, anh chàng YouTuber này đã không gặp phải một con rắn nào trong chuyến phiêu lưu của mình.

Rắn jararaca-dormideira (Dipsas mikanii), một loài rắn chủ yếu sống ở khu vực Nam Mỹ, có mặt trên đảo Rắn. Ảnh: Wikimedia Commons

Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) suy đoán số lượng rắn trên đảo đã giảm xuống, đồng thời liệt các loài rắn này vào danh sách loài nguy cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là nạn bắt rắn hiếm để bán làm thú cưng - một con rắn trên đảo có thể bán được 30.000 USD.

Với những thông tin trên, có lẽ lệnh cấm người lên đảo chủ yếu là để bảo vệ loài rắn chứ không phải con người. Theo Huffington Post, chỉ các đơn vị sau được đến đảo Ilha Queimada Grande: Hải quân Brazil và các nhà nghiên cứu do Viện bảo tồn đa dạng sinh học Chico Mendes, đơn vị bảo tồn liên bang Brazil, cấp phép.