Xăng E10 đã sẵn sàng

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Lộ trình gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (đến hết ngày 31-5) khuyến khích doanh nghiệp mở rộng pha chế, phối trộn và phân phối xăng E10; giai đoạn 2 (từ ngày 1-6) sẽ triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn quốc.

Thời điểm phù hợp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đã chuyển sang thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95 bằng E10.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết đến thời điểm này, tập đoàn cơ bản hoàn tất chuyển đổi hệ thống kinh doanh sang xăng E10. Petrolimex cũng triển khai 7 điểm kho pha chế xăng E10, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và vận hành tại hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Từ giữa tháng 5, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã bán xăng E10 tại hơn 1.000 cửa hàng. PVOIL đã đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống phối trộn và hiện có 13 kho đủ điều kiện pha chế xăng E10. Doanh nghiệp này đồng thời nâng sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác.

Tại TP HCM, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đang thực hiện phương án "cuốn chiếu". Theo đó, bồn chứa nào bán hết xăng khoáng trước sẽ được vệ sinh, chuyển sang chứa xăng E10 để tránh gián đoạn nguồn cung sau ngày 1-6. Riêng Petrolimex Sài Gòn, hiện đã có 118/138 cửa hàng thuộc hệ thống hoàn tất chuyển đổi, bán xăng E10.

E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Theo Bộ Công Thương, với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m³/tháng (trong đó khoảng 15% E5 RON92 và 85% E10 RON95), tổng nhu cầu ethanol để phối trộn xăng sinh học E5 và E10 vào khoảng 92.000 - 100.000 m³/tháng. Việt Nam hiện có 6 nhà máy sản xuất ethanol với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 - 600.000 m³/năm, song công suất thực tế mới đạt 30% - 40%. Vì vậy, trong khoảng một năm tới vẫn cần nhập khẩu khoảng 75.000 m³ ethanol/tháng để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Về hạ tầng, cả nước hiện có 12/26 thương nhân đầu mối sở hữu trạm phối trộn E5 và E10, với tổng công suất hơn 1,15 triệu m³/tháng. Bộ Công Thương khẳng định về cơ bản, không cần đầu tư mới hệ thống bồn bể mà chủ yếu là cải tạo, nâng cấp để phù hợp với đặc tính của nhiên liệu sinh học.

Ông Clarence Woo, Giám đốc Trung tâm Nhiên liệu xanh toàn cầu, nhận định Việt Nam đã thí điểm sử dụng xăng E10 từ tháng 8-2025 và đến nay chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ thị trường. Theo ông, đây là thời điểm phù hợp để chuyển đổi hoàn toàn sang xăng E10, nhất là khi nguồn cung xăng dầu thế giới đang biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị.

Nhiều người dùng đã chuyển sang sử dụng xăng E10Ảnh: LÊ THÚY

Sử dụng an toàn

Điều nhiều người dân quan tâm nhất hiện nay là xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu và tuổi thọ phương tiện hay không?

TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương, khẳng định phần lớn phương tiện đang lưu thông tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Một số ít dòng xe tải hạng nhẹ đời cũ có thể không phù hợp, vì vậy, Nhà nước vẫn duy trì xăng E5 đến hết năm 2030 để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành - Đại học Bách khoa Hà Nội, dẫn các nghiên cứu và thử nghiệm gần đây cho biết khi sử dụng xăng E10, công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu cơ bản tương đương xăng khoáng. Trong một số trường hợp, động cơ còn hoạt động êm hơn nhờ quá trình cháy tối ưu. Theo ông Tuyến, về mặt kỹ thuật, xăng E10 không gây tác động tiêu cực đến hoạt động của các phương tiện giao thông.

Trong khi đó, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP HCM, cho rằng xăng E10 đối mặt với không ít thách thức về vấn đề cung cấp và lưu trữ. Về hiệu quả sử dụng, xăng E10 có thể giảm tuổi thọ động cơ cũ lên đến 20% - 30% do ăn mòn và tích tụ nước. Ở Việt Nam, với hàng triệu xe máy cũ, vấn đề này có thể dẫn đến tăng chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, ở động cơ hiện đại (từ năm 1998 trở đi), xăng E10 gần như không gây hại hơn nhờ vật liệu chống ăn mòn.

Các chuyên gia ô tô cũng chỉ ra rằng hầu hết các phương tiện hiện đại đều tương thích với xăng E10. Theo công bố của Hiệp hội Ô tô châu Âu (ACEA), tất cả ô tô sản xuất từ năm 2000 trở lại đây đều an toàn với xăng E10. Đối với xe máy, hầu hết mẫu từ năm 1986 có thể sử dụng được, với điều kiện xe phải hoạt động thường xuyên. Xe mới từ năm 2010 trở đi được tối ưu hóa cho xăng E10, thậm chí còn cải thiện hiệu suất.

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tiếp tục biến động khó lường, việc chuyển sang sử dụng xăng E10 không chỉ là câu chuyện thay đổi loại nhiên liệu, mà còn là bước đi trong chiến lược an ninh năng lượng, chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính của nước ta.

Nhiều lợi ích, khuyến khích sử dụng Ở Việt Nam, xăng sinh học không phải là khái niệm mới. Từ năm 2017, Chính phủ đã triển khai xăng E5. Tuy nhiên, với xăng E10, tỉ lệ ethanol tăng cao hơn nên yêu cầu hệ thống kho chứa, phối trộn và phân phối phải được nâng cấp để tránh hiện tượng "phân tách pha" - ethanol tách khỏi xăng khi tiếp xúc với nước. Theo các chuyên gia, ưu điểm lớn nhất của xăng E10 là cháy sạch hơn xăng truyền thống nhờ chứa oxy trong cấu trúc phân tử. Nhờ đó, xăng E10 có thể giúp giảm 20%-30% lượng phát thải CO2, hydrocarbon và nhiều chất ô nhiễm khác, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam. Bên cạnh đó, xăng E10 có chỉ số octane cao hơn, giúp động cơ vận hành êm hơn và giảm hiện tượng kích nổ ở một số dòng xe. Việc phát triển nhiên liệu sinh học cũng góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo đầu ra cho cây nguyên liệu như sắn, mía và giảm phụ thuộc nhập khẩu xăng dầu. Hiện tại, Bộ Công Thương đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Tại dự thảo, Bộ Công Thương đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E5 và E10 nhằm tạo chênh lệch giá rõ rệt so với xăng khoáng, qua đó khuyến khích người dân sử dụng loại xăng sinh học này. T.Linh - N.Hải

"Lá chắn" kinh tế hữu hiệu Việc chuyển đổi sang xăng E10 đang là xu hướng tất yếu của nhiều nền kinh tế nhằm giảm dần tỉ lệ nguyên liệu hóa thạch, hướng tới mục tiêu khí hậu xanh. Tại châu Âu, từ năm 2009, xăng E10 đã được triển khai và đang được sử dụng rộng rãi tại 17 quốc gia, như Thụy Điển, Anh, Pháp, Phần Lan, Hà Lan, Đan Mạch... Kinh nghiệm cho thấy ethanol sản xuất tại châu Âu giúp giảm trung bình 78% lượng khí thải CO2 so với nhiên liệu hóa thạch thông thường. Chính phủ các nước như Thụy Điển đã ban hành luật bắt buộc tăng tỉ lệ ethanol nhằm tuân thủ Chỉ thị Năng lượng tái tạo của Liên minh châu Âu. Từ tháng 1-2024, chính phủ Ba Lan đã chính thức loại bỏ hoàn toàn xăng E5 ra khỏi các trạm bán lẻ, thay thế bắt buộc bằng xăng E10. Trong khi đó, để bảo vệ quyền lợi của những người đi xe cũ không tương thích với xăng E10, Đức và Anh yêu cầu các trạm xăng duy trì bán xăng E5. Tại Pháp, mức thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt áp lên xăng E10 thấp hơn hẳn so với xăng E5 truyền thống. Chính sách trợ giá gián tiếp này giúp xăng E10 trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các tài xế Pháp. Tại Mỹ, xăng E10 cũng đã chiếm lĩnh thị trường. Từ tháng 1-2011, Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đã cho phép pha trộn tới 15% ethanol (E15) đối với các dòng xe đời mới từ năm 2001 trở đi. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Nhìn chung, kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học như E10 không chỉ cắt giảm khí thải nhà kính mà còn là "lá chắn" kinh tế hữu hiệu. Trong bối cảnh dự báo thị trường dầu thô năm 2026 đối mặt với nguy cơ thâm hụt cung và giá cả leo thang, việc đẩy nhanh lộ trình năng lượng tái tạo sẽ giúp các quốc gia nâng cao năng lực tự chủ và chống chọi tốt hơn với những cú sốc kinh tế toàn cầu. X.Mai



