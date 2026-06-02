Xăng E10 phủ sóng cùng cam kết mạnh mẽ

Ngày 1-6 đánh dấu thời điểm chính thức thực hiện Thông tư 50 về chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Theo các chuyên gia trong ngành, đây là bước đi đã được chuẩn bị trong nhiều năm, nằm trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trải nghiệm thay vì lo ngại

Sáng 1-6, ngày đầu tiên xăng sinh học E10 được phân phối chính thức trên toàn quốc, hoạt động tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở TP HCM diễn ra khá bình thường. Lượng khách đến đổ xăng ổn định, không ghi nhận tình trạng băn khoăn hay thắc mắc về loại nhiên liệu đang sử dụng.

Tại một số cây xăng trên địa bàn thành phố, người dân chủ yếu quan tâm đến việc tiếp nhiên liệu cho phương tiện, thay vì lựa chọn giữa xăng E5 hay E10. Ghi nhận tại cây xăng trên đường Trần Não, phường An Khánh, ông Nguyễn Văn Thái cho biết ông đã đổ xăng E10 chiếc Honda Dream được hơn một tháng qua và chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường. "Tôi vẫn chạy xe hằng ngày, xe nổ máy bình thường, không thấy khác biệt gì so với trước đây" - ông Thái chia sẻ.

Tương tự, anh Hùng, tài xế điều khiển xe Toyota Innova phục vụ công việc, cho biết bản thân đã quen sử dụng xăng sinh học từ nhiều năm nay, trước đây là E5 và hiện chuyển sang E10. Theo anh, phương tiện vẫn hoạt động ổn định, chưa phát sinh sự cố liên quan đến hệ thống nhiên liệu hay động cơ.

Dù vậy, tại một cây xăng trên đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, nhân viên bán hàng cho biết vẫn có một số khách hàng tỏ ra thận trọng. Những khách hàng này chọn đổ xăng E5 do lo ngại hàm lượng ethanol trong xăng E10 cao hơn có thể ảnh hưởng đến các chi tiết máy, nhất là với phương tiện đã sử dụng lâu năm.

Tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, hoạt động bán hàng cũng diễn ra ổn định trong ngày đầu triển khai bán xăng sinh học E10. Nhiều khách hàng cho biết thay vì chỉ nghe thông tin từ các nguồn khác nhau, họ lựa chọn trực tiếp trải nghiệm để có đánh giá khách quan về chất lượng nhiên liệu trong ngày đầu triển khai. Chị Nguyễn Thùy Dương, phường Cầu Giấy, Hà Nội, đã quyết định đổ đầy bình xăng E10 để trải nghiệm thực tế và cho biết sẽ theo dõi thêm về mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng như vận hành của phương tiện mới đưa ra đánh giá.

Về phía doanh nghiệp (DN) cung ứng, theo ghi nhận, sáng 1-6, nhiều cửa hàng xăng dầu tại TP HCM đã hoàn tất việc chuyển đổi bồn chứa để phục vụ loại nhiên liệu mới. Ông Văn Công Thật, Giám đốc Công ty TNHH KNJ Kim Ngọc, cho biết cửa hàng có 2 bồn chứa nhiên liệu. Trong tuần trước, một bồn đã được vệ sinh, súc rửa để nhập xăng E10 và đưa vào kinh doanh từ ngày 1-6. Bồn còn lại vẫn chứa xăng khoáng RON 95 với lượng tồn chỉ vài ngàn lít, dự kiến bán hết trong ngày rồi tiếp tục vệ sinh để chuyển đổi sang E10. Tuy nhiên, vào chiều tối 31-5, lượng khách tìm mua xăng RON 95 tăng gấp khoảng 3 lần so với ngày thường, nên cửa hàng nhanh chóng bán hết lượng dự trữ.

Theo chủ cây xăng này, trước thời điểm chuyển đổi, ông từng lo ngại vì dù đã có sẵn bồn trống nhưng đơn vị phân phối chưa thể xác nhận thời điểm giao xăng E10. Đến sáng 1-6, nguồn hàng đã được cung cấp đầy đủ cho cả 2 bồn chứa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, cho biết đến ngày 31-5 DN vẫn còn một lượng nhỏ xăng khoáng tồn kho nên khá băn khoăn về phương án xử lý. Ông đã liên hệ cơ quan quản lý để tìm hiểu quy định liên quan nhưng chưa nhận được hướng dẫn cụ thể ngoài thông tin sẽ có văn bản hướng dẫn.

Theo ông Thắng, DN đã bán song song xăng E10 và xăng khoáng từ ngày 28-5, trước khi chuyển hoàn toàn sang E10 từ ngày 1-6.

Cam kết kiểm soát chất lượng xăng E10

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho biết nhìn lại quá trình phát triển của ngành năng lượng, Việt Nam đã trải qua nhiều đợt chuyển đổi nhiên liệu quan trọng trong hơn 40 năm qua.

Cụ thể, vào thập niên 1990, Việt Nam chuyển từ hệ tiêu chuẩn nhiên liệu GOST của Liên Xô cũ sang các tiêu chuẩn châu Âu. Đến năm 2000, xăng có chì được thay thế hoàn toàn bằng xăng không chì. Sau đó, ngành xăng dầu tiếp tục thực hiện nhiều thay đổi để nâng cao chất lượng nhiên liệu, trong đó có việc thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 bằng xăng sinh học E5 từ cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Khác với những lần chuyển đổi trước, việc triển khai E10 được đánh giá là bước đi chủ động nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh, giảm phát thải và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. "Đây là quá trình đã được Chính phủ, cơ quan quản lý và DN chuẩn bị tương đối kỹ với lộ trình rõ ràng" - ông Bảo nhận định.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, ngoài sự giám sát của cơ quan quản lý chuyên ngành, chất lượng nhiên liệu còn được kiểm tra thường xuyên thông qua hệ thống tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Các DN kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Ông Bảo thừa nhận trước đây từng xuất hiện một số trường hợp pha chế sai chủng loại hoặc kinh doanh nhiên liệu không đạt chất lượng. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng này đã giảm nhờ công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường và hoạt động kinh doanh ngày càng đi vào nền nếp.

Đối với người sử dụng, đặc biệt là chủ sở hữu các phương tiện đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor), Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khuyến cáo nên bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển sang dùng E10. Việc vệ sinh đường nhiên liệu, thay lọc xăng hoặc điều chỉnh bộ chế hòa khí sẽ giúp phương tiện vận hành ổn định hơn.

Ở góc độ nhiên liệu sinh học, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho biết đến nay đã có hàng chục triệu lượt ô tô, xe máy sử dụng xăng E10. Hằng ngày, hàng chục triệu phương tiện trên thế giới vẫn vận hành bình thường với loại nhiên liệu này.

Theo ông Tuấn, phần lớn xe máy và ô tô sản xuất trong khoảng từ năm 2009 trở lại đây đều đã được các nhà sản xuất thiết kế bằng vật liệu tương thích với xăng E10. Đối với những phương tiện quá cũ, nếu các chi tiết phi kim như ống dẫn nhiên liệu, gioăng hoặc phớt bị xuống cấp đều có thể thay thế với chi phí không quá lớn. "Có thể khẳng định xăng E10 không phải là nguyên nhân gây hỏng động cơ ô tô hay xe máy" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng người tiêu dùng nên đánh giá E10 dựa trên trải nghiệm thực tế thay vì chỉ dựa vào những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo ông, đây không phải là loại nhiên liệu mới mà đã được sử dụng rộng rãi nhiều năm tại Mỹ, các nước châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan hay Philippines.

Liên quan đến lo ngại về nguy cơ cháy nổ, ông Tuấn khẳng định đến nay chưa có cơ sở khoa học hay ghi nhận thực tế nào từ các quốc gia sử dụng xăng E10 cho thấy loại nhiên liệu này làm gia tăng rủi ro cháy nổ phương tiện. Theo ông, một số vụ cháy xe từng gây lo ngại trong giai đoạn trước năm 2015 chủ yếu liên quan đến tình trạng xăng giả, trong đó có việc pha methanol thay cho ethanol. Bởi, methanol có khả năng gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu, đặc biệt là đường ống dẫn xăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), khẳng định người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng E10. Chất lượng xăng E10 được kiểm soát rất nghiêm ngặt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất là QCVN 01:2026, sửa đổi từ QCVN 01:2022. Các cơ quan quản lý như Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng chính quyền các địa phương đều có lực lượng kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu nhằm bảo đảm sản phẩm lưu thông trên thị trường luôn tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. "Người tiêu dùng có thể yên tâm khi bước sang giai đoạn chuyển đổi sang một loại nhiên liệu được đánh giá là sạch hơn và tiên tiến hơn. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng bất kỳ sự chuyển đổi nào cũng có thể tạo ra những băn khoăn nhất định, bởi người dân đã quen sử dụng một loại nhiên liệu trong thời gian dài, nay chuyển sang loại nhiên liệu mới với những đặc tính khác biệt" - ông nói. Do đó, đại diện Bộ Công Thương khuyến nghị điều đầu tiên là người tiêu dùng cần tin tưởng vào chất lượng xăng dầu được Nhà nước cho phép lưu thông trên thị trường. Bên cạnh đó, mặc dù các cơ quan quản lý đã tiến hành nhiều khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng để xác định loại phương tiện nào phù hợp với từng loại nhiên liệu, người sử dụng vẫn nên tham khảo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đặc biệt, cần tuân thủ đúng quy định về bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện. "Nếu thực hiện đầy đủ chế độ bảo dưỡng và làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, những trục trặc có thể phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất" - ông Duy Anh nhấn mạnh.



