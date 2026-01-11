Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng có vốn tỉ USD

Theo thông tin công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ từ 25.000 tỉ đồng lên 35.500 tỉ đồng vào ngày 8-1. Toàn bộ phần vốn hiện tại của doanh nghiệp đều được góp bằng đồng Việt Nam.

Cơ cấu cổ đông sau đợt phát hành thêm cổ phần không được công bố chi tiết.

Xanh SM được thành lập vào tháng 3-2023 bởi tỉ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỉ đồng. Trong cơ cấu góp vốn ban đầu, chủ tịch Tập đoàn Vingroup nắm giữ 95% vốn thông qua việc chuyển quyền sở hữu hơn 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc tài sản cá nhân. Bà Phạm Thu Hương sở hữu 3% vốn, trong khi Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm 2% còn lại.

Taxi Xanh SM chiếm lĩnh thị trường chỉ sau 3 năm thành lập

Xanh SM hiện nay dẫn đầu về hãng xe công nghệ với thị phần vượt trội so với các hãng khác chỉ sau 3 năm hoạt động vào lĩnh vực này, trong khi các hãng xe công nghệ khác đã có bề dày cả chục năm. Lợi thế của Xanh SM là sử dụng xe điện, thân thiện môi trường và được hành khách đón nhận.

Thị phần của Xanh SM sẽ còn tăng cao khi dòng xe điện 7 chỗ Limo Green đang được đưa vào hoạt động taxi tăng rất mạnh. Mẫu xe này có lợi thế chỏ được nhiều người, rộng rãi, với mức giá chỉ 700 triệu đồng đã thu hút đươc nhiều người mua xe để chạy dịch vụ.

Xanh SM còn ra mắt dịch vận tải hàng hóa nội đô Green SM Van bằng xe tải van nhỏ gọn là VinFast EC Van. Dịch vụ này được triển khai đầu tiên tại Hà Nội, có mức giá cước mở cửa là 110.000 đồng cho 2 km đầu tiên, km tiếp theo có mức giá từ 8.000 - 11.000 đồng/km tùy vào quãng đường di chuyển.

Tại lễ trao giải Tech Awards 2025 diễn ra ngày 8-1, Xanh SM đã vượt qua nhiều thương hiệu công nghệ và ứng dụng gọi xe phổ biến trên thị trường để giành chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng gồm "Thương hiệu công nghệ Việt của năm" và "Ứng dụng gọi xe xuất sắc".

Ở hạng mục "Thương hiệu công nghệ Việt của năm", Xanh SM được Hội đồng chuyên gia và cộng đồng người dùng đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng hệ sinh thái di chuyển thông minh, hướng tới phát triển bền vững, với mô hình vận hành thuần điện làm nền tảng.

Trong khi đó, tại giải "Ứng dụng gọi xe xuất sắc", doanh nghiệp ghi điểm bởi nền tảng công nghệ có độ ổn định cao, thiết kế thân thiện, tính minh bạch và khả năng thích ứng linh hoạt khi mở rộng nhanh tại nhiều thị trường.

Không chỉ được ghi nhận trong nước, Xanh SM còn vừa được vinh danh tại CXP Best Customer Experience Awards 2025 – giải thưởng về trải nghiệm khách hàng uy tín ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo hội đồng giám định quốc tế, Xanh SM nổi bật nhờ khả năng kết nối các điểm chạm dịch vụ thành một hành trình trải nghiệm liền mạch, đảm bảo chuẩn mực dịch vụ đồng nhất tại các thị trường, đồng thời linh hoạt phù hợp với đặc thù văn hóa bản địa.