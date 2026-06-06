Xây 10.700 nhà ở cho công nhân

Trưa 5-6, tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, trả lời câu hỏi của các cơ quan báo chí về việc triển khai các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) cho thuê dành cho công nhân (CN), người lao động (NLĐ) và người thu nhập thấp, ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết Luật Nhà ở năm 2023 quy định rõ Tổng LĐLĐ Việt Nam là một trong những chủ thể tham gia đầu tư NƠXH.

Ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc

Trên cơ sở đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai từ năm 2024 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2024-2025, tổ chức Công đoàn tập trung đầu tư 3 dự án nhà ở CN cho thuê.

Đến nay, cả 3 dự án đã được khởi công tại Bắc Ninh và Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), với tổng quy mô 1.722 căn hộ. Dự kiến các dự án sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2027, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở của CN tại các khu công nghiệp. Theo ông Nghĩa, tại Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn NƠXH đến năm 2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng 10.000 căn nhà ở cho CN trong giai đoạn 2023-2030.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Để hoàn thành mục tiêu này, ngoài 3 dự án đang triển khai, từ năm 2026 đến 2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến tiếp tục đầu tư 10 - 15 dự án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với quy mô khoảng 9.000 căn hộ. "Như vậy, Tổng LĐLĐ Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn hộ. Với tiến độ hiện nay, chúng tôi cơ bản sẽ hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao" - ông Lê Văn Nghĩa khẳng định.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc triển khai các dự án nhà ở CN cho thuê không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển NƠXH của Chính phủ mà còn tạo điều kiện để NLĐ có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp (DN) và các khu công nghiệp.

Còn dư địa tăng ngày nghỉ lễ

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết số ngày nghỉ lễ của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn mức bình quân của nhiều quốc gia trong khu vực. Điều đó cho thấy vẫn còn dư địa để xem xét tăng thêm ngày nghỉ lễ.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, việc tăng ngày nghỉ lễ gắn với mục tiêu giảm căng thẳng, phòng ngừa kiệt sức cho NLĐ, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch phát triển. "Chúng tôi cho rằng việc tăng ngày nghỉ lễ sẽ không ảnh hưởng đến DN. Đây là cơ hội để NLĐ tái tạo sức lao động, từ đó làm việc với năng suất và chất lượng cao hơn" - ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc tăng ngày nghỉ lễ còn giúp NLĐ có thêm thời gian chăm lo gia đình. Ở góc độ kinh tế, đây cũng là giải pháp góp phần kích cầu tiêu dùng, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết đề xuất tăng ngày nghỉ xuất phát từ thực tiễn hoạt động Công đoàn. Qua lắng nghe ý kiến của đoàn viên, NLĐ, tổ chức Công đoàn nhận thấy nhiều NLĐ có mong muốn giản dị nhưng rất nhân văn, đó là được đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Có những đề xuất phù hợp Liên quan vấn đề lương tối thiểu, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết Tổng LĐLĐ Việt Nam đang chuẩn bị các nội dung để tổ chức tọa đàm sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam trên cơ sở kết quả khảo sát vừa được thực hiện. Tuy nhiên, theo ông Ngọ Duy Hiểu, việc đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu cần được cân nhắc toàn diện, thận trọng, dựa trên đánh giá đầy đủ tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như sức khỏe của cộng đồng DN trong bối cảnh địa chính trị thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp. Trên cơ sở đó, tổ chức Công đoàn sẽ có những đề xuất phù hợp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.



