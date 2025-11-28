Xây chung cư Stown Gateway làm nứt tường, sụt lún: Resort 4 sao ở TP HCM phải đóng cửa, "cầu cứu"

Mới đây, Báo Người Lao Động nhận được phản ánh của chủ đầu tư Khu du lịch Resort Phương Nam ở phường Bình Hòa, TP HCM (trước đây là phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) liên quan đến việc hàng chục căn phòng cao cấp tại khu du lịch 4 sao này bị "biến dạng" trầm trọng do chung cư sát bên đang đào hầm, thi công.
CLIP: Khu du lịch Phương Nam chịu ảnh hưởng nặng nề do thi công chung cư Stown Gateway
Ông Phan Hữu Nhân - Tổng Giám đốc Công ty du lịch xây dựng thương mại Phương Nam (chủ đầu tư Khu du lịch Phương Nam), cho biết chung cư Stown Gateway đã đào móng và thi công từ năm 2019, thiệt hại của Khu du lịch Phương Nam cũng được tính từ thời điểm đó. Đến hôm nay, chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục đóng cửa vì nơi đây có thể gây nguy hiểm cho du khách và nhân viên đang làm việc.
"Hiện nay, tôi đã gửi đơn "cầu cứu" tới UBND TPHCM, các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương để tìm hướng xử lý, còn nếu đóng cửa mãi thì khu du lịch đã hoạt động 20 năm sẽ phá sản"- ông Nhân trình bày.
Theo ông Nhân, hậu quả của việc sụt lún, nứt tường khiến khu du lịch phải giải quyết cho 150 nhân viên nghỉ việc, đồng thời giải quyết bồi thường cho các khách hàng đã đặt cọc sử dụng các dịch vụ của Resort Phương Nam, cũng như thanh toán tiền điện, nước, thuế giá trị gia tăng, bảo hiểm…
Từ các hồ sơ cho thấy, ngày 19-8-2025, Sở Xây dựng TPHCM đã yêu cầu chủ đầu tư chung cư Stown Gateway tạm ngưng thi công, rà soát toàn bộ hồ sơ biện pháp thi công phần ngầm công trình đảm bảo quy chuẩn an toàn trong thi công xây dựng.
Sở Xây dựng TP HCM cũng đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần STC Corporation (chủ đầu tư) và Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp và dân dụng Phương Nam (nhà thầu xây dựng chung cư) vì đã thi công xây dựng vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình lân cận. Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chung cư đã chấp hành nộp phạt vi phạm.
Tới ngày 20-11-2025, chủ đầu tư chung cư đã nộp hồ sơ thiết kế biện pháp thi công phần ngầm (sau khi bị tạm ngưng thi công) nên Sở Xây dựng chấp thuận cho tiếp tục thi công.
Tuy nhiên, Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị rà soát biện pháp bảo đảm an toàn định kỳ, đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp thực tế. Ngưng thi công trong trường hợp công trình và các công trình lân cận có hiện tượng chuyển vị (kết quả quan trắc có số liệu vượt quá giới hạn cho phép theo đề cương được duyệt…).
