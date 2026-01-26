HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xây dựng chương trình hành động quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

Bảo Trân

Bộ Chính trị yêu cầu quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIV; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm...

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV).

Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới… Để Nghị quyết Đại hội XIV được triển khai ngay, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Xây dựng chương trình hành động quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo đó, xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học. Chỉ thị số 01 nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội XIV nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV gồm một số nội dung. Cụ thể là Nghị quyết Đại hội XIV; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị giao các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ. Kịp thời cập nhật và bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ, chi bộ ở từng cấp gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

"Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu hằng năm và cả nhiệm kỳ. Thời gian hoàn thành chương trình hành động trong quý I/2026" - Chỉ thị 01 nhấn mạnh.

Bộ Chính trị yêu cầu kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" trong từng bước triển khai. Đồng thời, phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị nêu rõ Ban Bí thư chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp ủy cơ sở; thời gian hoàn thành trong quý I/2026. 

Quán triệt cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV cho các báo cáo viên nòng cốt của cấp ủy các cấp, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trong cả nước. Thời gian hoàn thành các hội nghị trong quý I/2026.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai Nghị quyết của Đảng tại các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.


