Quốc tế

Xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo

Dương Ngọc

Việt Nam ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA, thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực

Ngày 17-9, tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46).

Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul, chủ trì với sự tham dự của trưởng đoàn các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA và Tổng Thư ký AIPA. Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46 nhằm rà soát, thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các ủy ban, danh mục các dự thảo nghị quyết và các nội dung quan trọng khác sẽ được thảo luận, thông qua tại hội nghị.

Chia sẻ ý nghĩa của chủ đề AIPA-46 "Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững", lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện các nước tin tưởng chủ đề Đại hội đồng phù hợp và cộng hưởng với chủ đề chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2025 là "Bao trùm và Bền vững", đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA trong việc củng cố đoàn kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy con người làm trung tâm.

Xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp Ban Điều hành AIPA Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đoàn Việt Nam ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Malaysia và các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA, tích cực đóng góp vào thành công chung của Đại hội đồng AIPA-46, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên đối với các dự thảo nghị quyết do Việt Nam đề xuất và trình Đại hội đồng AIPA-46 thông qua nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, tăng cường thương mại nội khối, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác…, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trong ngày 17-9, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Đối thoại ASEAN - AIPA lần thứ 4 với chủ đề "Xây dựng tương lai toàn diện và bền vững", Diễn đàn các nữ Lãnh đạo AIPA với chủ đề "Nữ lãnh đạo trong quản trị tương lai: Dẫn dắt chuyển đổi số và phát triển bền vững" và phiên thảo luận Nghị sĩ trẻ AIPA với chủ đề "Thanh niên hành động". Bên lề Đại hội đồng AIPA-46, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay.

Cùng ngày, tại thủ đô Kuala Lumpur, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas). Nhấn mạnh hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều tiềm năng và dư địa trong bối cảnh các nước đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Petronas tiếp tục hợp tác với Việt Nam phù hợp với nhu cầu, khả năng của hai bên, góp phần bảo đảm nguồn cung khí ổn định và dài hạn; đẩy mạnh hợp tác năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, hydrogen, thu giữ - lưu giữ carbon, phù hợp với cam kết phát thải ròng bằng 0 của cả hai nước…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đánh giá cụ thể các dự án năng lượng thế hệ mới được đưa vào khai thác thương mại trong năm 2025; đồng thời hỗ trợ các chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Lãnh đạo Tập đoàn Petronas bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả và tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam trong thời gian tới, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc thu và lưu giữ carbon… 

