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Thời sự Chính trị

Xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chuyên nghiệp

N.Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án, sớm báo cáo Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều 15-6 chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự buổi làm việc.

Xây dựng công tác tư tưởng của Đảng hiện đại, chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với hướng tiếp cận của đề án; yêu cầu đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy. Đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn: Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng; đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống"; đồng thời, phải bảo đảm an toàn, kỷ luật, kỷ cương, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh nhận thức. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; xây dựng năng lực điều hành thống nhất; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm; đổi mới truyền thông chính trị theo hướng chủ động, gần dân, thuyết phục; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của nhân dân; đổi mới giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất; xây dựng đội ngũ, hoàn thiện thể chế và đổi mới đánh giá hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án, sớm báo cáo Bộ Chính trị.


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