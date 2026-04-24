XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH TRONG KỶ NGUYÊN SỐ (*): Bảo vệ tư tưởng của Đảng từ gốc

tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ tư tưởng của Đảng từ gốcBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của các tổ chức Đảng, mà trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên. Trong kỷ nguyên số, trước dòng thông tin đa chiều, thật - giả đan xen, mỗi cán bộ, đảng viên cần có một "hệ miễn nhiễm" đủ mạnh để nhận diện, sàng lọc, không bị tác động bởi các quan điểm sai trái.

Phải vững vàng về tư tưởng

PGS-TS Lê Hải Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cho rằng bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với công tác lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở.

Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, là điều kiện tiên quyết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực tiễn cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không còn là khái niệm mang tính lý luận trừu tượng mà trở thành một yêu cầu rất cụ thể, gắn với từng cán bộ, đảng viên. Đó là khả năng nhận diện đúng - sai, giữ vững lập trường trước những vấn đề phức tạp; là năng lực tự "lọc" thông tin trong môi trường số; là sự chủ động lên tiếng, tham gia định hướng dư luận trên cơ sở hiểu đúng, tin chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng.

Tại hội thảo khoa học cấp bộ "Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị", do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức đầu tháng 4-2026, PGS-TS Lê Hải Bình đặt vấn đề: "Làm sao để lãnh đạo, cán bộ các cấp vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị; nhận thức về đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm thù địch ngày càng dày dạn hơn?".

Theo PGS-TS Lê Hải Bình, đào tạo lý luận chính trị - đặc biệt là chương trình trung cấp - được xác định là một trong những "tuyến đầu" quan trọng. Đây không chỉ là nơi trang bị kiến thức nền tảng mà còn là không gian để hình thành tư duy, củng cố niềm tin và rèn luyện bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc gắn lý luận với thực tiễn, đưa những vấn đề "nóng" của đời sống vào giảng dạy, thảo luận giúp người học không chỉ "biết" mà còn "hiểu" và "dám hành động" trong thực tế.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng trước yêu cầu mới, đòi hỏi mới, tình hình mới, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là chương trình trung cấp lý luận chính trị, cần được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương pháp lẫn cách tiếp cận. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tích hợp hiệu quả nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35/2018 của Bộ Chính trị vào chương trình đào tạo.

Yêu cầu tất yếu

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Vì thế, việc tích hợp hai nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình trung cấp lý luận chính trị không chỉ là yêu cầu tất yếu của công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay mà còn là nhiệm vụ chiến lược. Điều này nhằm giúp học viên, cán bộ cơ sở nâng cao năng lực tư duy, bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, cũng như khả năng nhận diện và phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái trong thực tiễn công tác.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết không nằm ngoài xu thế chung của cả nước, bên cạnh các cơ hội, thành phố cũng đối diện nhiều thách thức. Trong đó, các yếu tố về tư tưởng chính trị, kinh tế thị trường, xung đột quốc tế cùng sự phát triển của khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), sự bùng nổ của mạng xã hội đã và đang tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng mạng internet, AI để xuyên tạc, tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, gây tác động không nhỏ tới tiến trình phát triển của TP HCM cũng như cả nước. Do đó, việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong chương trình đào tạo lý luận chính trị có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ của đất nước, của TP HCM hiện nay.

Theo TS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giảng dạy lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay còn là phương thức kiến tạo "sức đề kháng" đối với các luận điệu xuyên tạc, sai trái. "Trong một thế giới đầy biến động, nơi thông tin trở thành quyền lực thì bản lĩnh chính trị và nền tảng tư tưởng vững chắc chính là la bàn định hướng hành động" - bà Nhàn nhận định.

Từ đó, có thể thấy việc xây dựng Đảng trong bối cảnh mới không còn là câu chuyện mang tính khái quát mà phải bắt đầu từ những con người cụ thể. Khi mỗi cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng thì nền tảng chung được củng cố thành khối vững chắc. Đây cũng chính là cách tiếp cận từ gốc, bảo đảm cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của một lực lượng mà là trách nhiệm của toàn hệ thống.

Nhiệm vụ cấp bách, lâu dài Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Học viện Lục quân - Bộ Quốc phòng, cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên, cấp bách và lâu dài. Vì vậy, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, hệ thống các học viện, nhà trường giữ vai trò tiên phong, nòng cốt.

