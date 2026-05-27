Xây dựng đội ngũ cán bộ hiểu dân, trọng dân

Ngày 26-5, các phường Bến Thành, Tân Định, Xuân Hòa, Tăng Nhơn Phú của TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

100% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Theo báo cáo sơ kết của các phường, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại các phường từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền địa phương từng bước được nâng lên, nhất là trong các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Thống kê cho thấy 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn.

Chuyển đổi số để nâng chất lượng phục vụ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Tăng Nhơn Phú là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý và phục vụ người dân ngay từ cơ sở. Phường hiện duy trì hoạt động của 86 tổ công nghệ số cộng đồng tại 86 khu phố nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng các nền tảng số và tuyên truyền chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Ông Lê Hồng Thông - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM - trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đóng góp tích cực trong quá trình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Bên cạnh đó, phường triển khai nhiều mô hình ứng dụng công nghệ như Trung tâm Camera AI phục vụ giám sát an ninh trật tự và ứng dụng "SOS khu phố Tăng Nhơn Phú". Thông qua ứng dụng, các phản ánh liên quan đến an ninh trật tự, môi trường, hạ tầng đô thị và các vấn đề phát sinh tại khu dân cư được tiếp nhận, chuyển xử lý nhanh chóng.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết thời gian qua, phường đã triển khai Trợ lý ảo tư vấn thủ tục hành chính trên website, Zalo... nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn hồ sơ và giải đáp thủ tục hành chính 24/7. Nền tảng "Tân Định số" được triển khai với nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các phường nhìn nhận khối lượng công việc tăng lớn sau phân cấp, phân quyền trong khi biên chế và nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng. Hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn; việc liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành còn có lúc chưa ổn định.

Xây dựng đội ngũ cán bộ năng lực, trách nhiệm

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, cho biết phường sẽ tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và chủ động sắp xếp nhân sự khi đội ngũ người hoạt động không chuyên trách kết thúc nhiệm vụ.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Tân Định, khẳng định phường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; xây dựng đội ngũ cán bộ "gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc.

Trong khi đó, ông Trần Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa - nhấn mạnh việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá cán bộ thực chất, công bằng, tạo động lực cho người làm tốt. Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Tương tự, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú, thông tin địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Khánh Hòa: Phân cấp mạnh hơn cho cơ sở Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ngày 26-5 đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong cho biết sau 1 năm vận hành, bộ máy chính quyền 2 cấp từng bước được kiện toàn; hoạt động của cấp xã được tăng cường; cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy. Nhiều địa phương đã chủ động, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Sau quá trình sắp xếp, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn nhờ ứng dụng công nghệ số. Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 56,9%, tỉ lệ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 91,6%. Một số địa phương xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo trong phục vụ người dân. Điển hình, tại phường Ba Ngòi, mô hình "Hành chính lưu động, phục vụ nhân dân" được đánh giá mang lại hiệu quả thiết thực. Tại hội nghị, Sở Nội vụ Khánh Hòa đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là hoàn thiện vị trí việc làm và cơ chế quản lý biên chế theo hướng linh hoạt, phù hợp quy mô dân số, đặc thù địa bàn và khối lượng công việc thực tế của từng địa phương. Thứ 2, chuyển mạnh từ đào tạo lý thuyết sang đào tạo "cầm tay chỉ việc". Thứ ba, tăng cường luân chuyển cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở, duy trì các tổ công tác hỗ trợ lưu động. Trong khi đó, Sở Tài chính Khánh Hòa đề nghị tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, nâng cao tính chủ động trong điều hành ngân sách và đầu tư công; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần "có khối lượng là nghiệm thu, có nghiệm thu là thanh toán ngay". Kỳ Nam



