Thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cuối tuần qua, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cơ quan này đã phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức lễ phát động chương trình "Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch".

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh", nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng và du khách trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xanh và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 xác định phát triển theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao. Lễ phát động lần này được xem là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc trên phạm vi cả nước. Trong thời gian tới, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khu và điểm du lịch thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tiêu chí ghi nhận và tôn vinh các đơn vị thực hiện tốt. "Thông qua các hoạt động này, chúng tôi kỳ vọng từng bước hình thành mạng lưới điểm tham quan, cơ sở lưu trú không khói thuốc trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững" - ông Hà Văn Siêu nhấn mạnh.

Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ngành du lịch trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ triển khai các mô hình không khói thuốc tại các điểm tham quan, khu du lịch và cơ sở lưu trú.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức phát động với sự tham gia của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng, thể hiện cam kết chung tay xây dựng môi trường du lịch trong lành, thân thiện với sức khỏe.