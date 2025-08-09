HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xây dựng Tây Hồ thành Đảng bộ tiêu biểu của thủ đô

V.Duẩn

Đảng bộ phường Tây Hồ hiện có 100 tổ chức Đảng trực thuộc với 11 Đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ cơ sở, 67 chi bộ trực thuộc với tổng số 6.139 đảng viên.

Sáng 8-8, tại TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính liền kề, có diện tích tự nhiên 10,72 km2; quy mô dân số 100.122 người, với 68 tổ dân phố và 23.398 hộ dân. Đảng bộ phường Tây Hồ hiện có 100 tổ chức Đảng trực thuộc với 11 Đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ cơ sở, 67 chi bộ trực thuộc với tổng số 6.139 đảng viên.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của thủ đô Hà Nội và đất nước.

Theo người đứng đầu Chính phủ, đây là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ sau sắp xếp, là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới và phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao, đột phá hơn mặt bằng chung của thủ đô và cả nước.

Xây dựng Tây Hồ thành Đảng bộ tiêu biểu của thủ đô

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, giám sát diện rộng, từ sớm, từ xa nhưng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Nhấn mạnh giai đoạn 2025 - 2030 là thời kỳ bứt phá của thủ đô và đất nước, với trọng tâm là đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng tinh thần từ Đại hội Đảng bộ phường Tây Hồ sẽ biến thành khí thế, động lực mới, tạo ra nhiều thành tựu, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành Đảng bộ kiểu mẫu, đi đầu trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại và phát triển văn hóa. 

