Xây dựng tệp độc giả trung thành

Trước đây, tòa soạn quyết định độc giả đọc gì, còn ngày nay, thuật toán quyết định điều đó. Từ góc nhìn của một người làm nội dung số chuyên nghiệp, tôi nhận thấy các cơ quan báo chí đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn lớn, đồng thời cũng là những cơ hội để chuyển mình.

Trước hết là cuộc chiến giành sự chú ý, khi tin tức buộc phải cạnh tranh trực tiếp với nội dung giải trí. Nếu như trước đây, chỉ cần tối ưu SEO, nắm bắt nhu cầu tìm kiếm là có thể thu hút người dùng chủ động truy cập thì khi hành vi chuyển sang mạng xã hội, người dùng trở nên thụ động hơn, lướt Facebook hay TikTok một cách vô định. Trong bối cảnh đó, một bài điều tra chống tham nhũng chuyên sâu phải nằm chung dòng thời gian với video nhảy múa, meme hài hước hay các drama showbiz. Thuật toán của nền tảng ưu tiên sự hưng phấn và tương tác tức thời khiến hành vi tiếp nhận tin tức chuyển từ "chủ động tìm kiếm" sang "thụ động va chạm". Nếu báo chí vẫn giữ cách tiếp cận khô cứng, một chiều thì sẽ tự loại mình khỏi màn hình của thế hệ độc giả mới.

Song song đó là vấn đề nội dung. Nhiều tòa soạn vẫn duy trì tư duy viết một bài dài trên website rồi chia sẻ lại đường link lên mạng xã hội và kỳ vọng độc giả sẽ nhấp vào đọc. Tuy nhiên, với người làm nội dung đa nền tảng, có thể thấy rõ mỗi nền tảng đều có một "ngôn ngữ" riêng. TikTok hay Reels đòi hỏi video dọc, nhịp nhanh, truyền tải thông tin ngay trong vài giây đầu; Facebook cần hình ảnh có tính kể chuyện và caption gợi mở tranh luận; trong khi website vẫn là nơi phù hợp cho các bài viết phân tích chuyên sâu, long-form hay infographic.

Trong môi trường số, người làm nội dung đặc biệt coi trọng "nhân hiệu", khi người dùng theo dõi vì phong cách, sự tin cậy và tính chân thật. Ngược lại, nhiều tòa soạn hiện nay rơi vào tình trạng "vô diện". Độc giả có thể đọc một tin giật gân, thỏa mãn sự tò mò rồi rời đi mà không nhớ mình vừa đọc ở đâu. Việc thiếu định vị rõ ràng là báo chuyên sâu kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng hay phản ánh đời sống giới trẻ - khiến báo chí khó xây dựng tệp độc giả trung thành.

Một thách thức khác đến từ câu chuyện phân phối. Khi người dùng chuyển từ "lên mạng" sang "sống trên mạng", lưu lượng tập trung vào các nền tảng công nghệ lớn. Điều này khiến các tòa soạn phụ thuộc bên thứ ba để kéo lượt xem. Thực tế, việc mất phần lớn lưu lượng truy cập chỉ sau một lần thay đổi thuật toán của Google hay Facebook không còn là điều hiếm gặp.

Mạng xã hội là công cụ phân phối hiệu quả, nhưng chỉ nên là phần miệng phễu. Mục tiêu cuối cùng vẫn phải là đưa người dùng về nền tảng sở hữu của tòa soạn như website, ứng dụng hay bản tin email để nắm giữ dữ liệu và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Nếu không, báo chí sẽ mãi chỉ là "người làm thuê" cung cấp nội dung cho các nền tảng như Meta hay ByteDance.

Trong bối cảnh đó, bài toán doanh thu cũng trở nên cấp thiết. Mô hình quảng cáo hiển thị từng mang lại nguồn thu lớn đang dần suy giảm khi dòng tiền chuyển sang các nền tảng mạng xã hội. Để tồn tại, báo chí buộc phải đa dạng hóa nguồn thu - từ việc triển khai thu phí nội dung chất lượng cao, tích hợp tiếp thị liên kết trong các bài đánh giá, cho đến sản xuất nội dung thương hiệu và tổ chức sự kiện.

Tất cả những yếu tố trên cho thấy đã đến lúc báo chí cần gỡ bỏ chiếc áo "tòa soạn truyền thống" để chuyển mình thành một trung tâm sản xuất nội dung đa phương tiện. Công thức cốt lõi nằm ở sự kết hợp giữa nền tảng báo chí, ngôn ngữ mạng xã hội và chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.



